"Pozdrowienia z Manchesteru" na bombie RAF

Zdjęcie z bombą podpisaną "Love from Manchester" pojawiło się w sieci w środę. Jego autentyczność potwierdziło brytyjskie ministerstwo obrony - twierdzi The Independent. Nie jest jasne, kto konkretnie umieścił napis na ładunku, który wygląda na naprowadzaną laserowo bombę amerykańskiej produkcji Paveway.

Bomba została została załadowana do samolotu w bazie lotniczej RAF na Cyprze. Baza jest używana do lotniczych ataków na pozycje Państwa Islamskiego w Syrii.

A message from our boys in the RAF to ISIS, scrawled on their munitions. pic.twitter.com/jMfvH5kvzN