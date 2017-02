Chorwacja zarabia na wojnie w Syrii

Według raportu Balkan Investigative Reporting Network, Chorwacja na podobnej zasadzie w ostatnich latach dostarczała broń i amunicję do Jordanii. Łącznie Zagrzeb wysłał ponad 6000 ton amunicji, przede wszystkim do broni strzeleckiej i broni lekkiej, co odpowiada wadze 750 mln pocisków do AK-47.

Warto zauważyć, że raport może być niepełny, gdyż od 2013 roku chorwacki MON ograniczył dostęp do danych o sprzedaży broni.

Mimo eskalacji konfliktu syryjskiego w 2012 roku, broń z Europy Środkowej i Wschodniej nadal była dostarczana do czterech państw, które przekazywały ją dalej, na tereny objęte działaniami zbrojnymi w Syrii i Jemenie. Reporterzy śledczy BIRN wskazują na Arabię Saudyjską, Jordanię, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) i Turcję.