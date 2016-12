Haszczyński: Aleppo. Zwyczajne zbrodnie wojenne

Na wojnie giną cywile. Ale na Rosjanach i syryjskim dyktatorze nie robi to wrażenia. Zachód ma do tego inne podejście. Sam się rozlicza i bije w piersi. Mieliśmy tego dowód w czwartek. Amerykańskie dowództwo operacji skierowanej przeciwko tzw. Państwu Islamskiego przyznało, że w wyniku nalotów przez nie nadzorowanych zginęło w Syrii i sąsiednim Iraku co najmniej 54 cywilów – od marca do października. Stracili życie, bo znajdowali się w pobliżu atakowanych dżihadystów, mówią Amerykanie, zapewniając, że w każdej sprawie prowadzone jest drobiazgowe śledztwo.

Rosjanie śledztw nie prowadzą, nie kajają się. A w ciągu jednego miesiąca w samym wschodnim Aleppo zabili wraz z syryjskimi wojskami rządowymi 446 cywilów. Niekiedy stosują taktykę podwójnych nalotów. Po zrzuceniu pierwszych bomb czekają, aż na miejscu zbierze się tłum, pojawią się ratownicy - i zrzucają następne.

W oblężonej części Aleppo nie ma już żadnego czynnego szpitala, a na początku roku działało dziesięć. Organizacja Lekarze bez Granic podała, że w listopadzie doszło do nalotów na jedyny szpital pediatryczny, na główny szpital ogólny i trzy inne placówki służby zdrowia. Niedożywione kobiety rodzą na ulicach.

Nalotów na szkoły we wschodnim Aleppo było w tym roku 84 – to z kolei dane UNICEF-u.

To wszystko odbywa się pod hasłem walki z terroryzmem, choć we wschodnim Aleppo, tak twierdzi niemiecki ekspert pisujący w tygodniku „Der Spiegel” – jest ledwie 900 dżihadystów (są jego zdaniem znaczną mniejszością wśród bojowników). A cywilów dwieście razy tyle.

O zbrodniach wojennych dokonywanych przez Rosjan z zimną krwią piszą najważniejsze media zachodnie. Wszyscy wiedzą, że nie ma to żadnego wpływu na Kreml, który zamierza odbić dla swojego podopiecznego Baszara Asada całe Aleppo, zanim w USA nastąpi zmiana prezydenta.

Wszyscy też wiedzą, że Asad nie zostanie ukarany, wręcz przeciwnie - będzie decydował o przyszłości Syrii. Trudno o lepszy dowód na to, że bezwzględność się dyktatorom opłaca.