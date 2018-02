Zamrożona kampania w stolicy

PiS wcišż nie zdecydowało, kto z trzech kandydatów na prezydenta Warszawy rzeczywiœcie wystartuje.

Rywalizacja w Warszawie będzie zacięta. „Rzeczpospolita" dotarła do wewnętrznych sondaży zarówno obozu PiS, jak i Platformy Obywatelskiej. Chociaż ich wyniki sš różne i wskazujš na innego zwycięzcę, to z obu wynika, że najgroŸniejszym kandydatem dla wystawianego przez PO Rafała Trzaskowskiego jest jeden z kandydatów typowanych przez PiS na fotel prezydenta stolicy: to Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwoœci. Jednak ostatecznej decyzji o tym, kto rzeczywiœcie będzie kandydatem PiS, wcišż nie ma. Partia ta ma swojš decyzję ogłosić w cišgu kilku tygodni.

Jaki wygrywa w sondażu PiS

Politycy PiS wielokrotnie zapowiadali, że podstawš decyzji w sprawie wystawianych kandydatów będš wewnętrzne sondaże poparcia. Kilka z nich zostało już przeprowadzonych w Warszawie. Nieoficjalnie kandydatów jest trzech – Patryk Jaki, Stanisław Karczewski i Zbigniew Gryglas. Jak twierdzš nasi rozmówcy z Nowogrodzkiej, w ostatnim sondażu przeprowadzonym kilka tygodni temu (na długo przed wybuchem sprawy nowelizacji ustawy o IPN), w II turze wyborów Patryk Jaki pewnie wygrywa z Rafałem Trzaskowskim. Sondaż pokazywał dużš mobilizację elektoratu PiS, która sprawia, że zwycięstwo w stolicy staje się możliwe.

Z naszych informacji wynika też, że również Stanisław Karczewski wygrywa z kandydatem Platformy, ale jego przewaga jest mniejsza niż Patryka Jakiego.

Wspomniany wyżej sondaż przeprowadzono na przełomie roku. Od tego czasu głównym wydarzeniem politycznym był kryzys wokół nowelizacji ustawy o IPN, którš w parlamencie i w rozmowach ze stronš izraelskš pilotowali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwoœci, w tym Patryk Jaki. Niektórzy politycy PiS, z którymi rozmawialiœmy, sš przekonani, że rzšd mógł być lepiej poinformowany o tym, jak w praktyce wyglšdajš zastrzeżenia Izraela do całej ustawy.

Czy cała sprawa wpłynie na szanse Patryka Jakiego w nieoficjalnej rywalizacji z Karczewskim? Większoœć naszych rozmówców jest przekonanych, że ostatecznie zdecydujš sondaże i pragmatyczne podejœcie kierownictwa partii do tego, kto ma realnie większe szanse na zwycięstwo. Choć z pewnoœciš temat sporu wokół ustawy o IPN też będzie miał znaczenie.

Nie ma jednak konkretnych informacji, kiedy kierownictwo partii podejmie ostateczne decyzje. – Sytuacja jest bardzo zmienna – zastrzega nasz rozmówca z Nowogrodzkiej. Kampania samorzšdowa ma wysoki priorytet w PiS, ale – jak tłumaczš nam politycy partii Jarosława Kaczyńskiego – dużo więcej czasu, niż planowano, zabrała rekonstrukcja rzšdu. A teraz władze PiS sš zaabsorbowane reakcjami na nowelizację ustawy o IPN. PiS planuje też „szeroki" objazd kraju w wykonaniu kluczowych polityków partii połšczony ze startem właœciwej kampanii samorzšdowej. Jak słyszymy, politycy ruszš w trasę w połowie kwietnia.

Wiosenna ofensywa PO

Jak mówiš nam działacze warszawskiej PO, w wewnętrznym, bardzo œwieżym badaniu dla PO sytuacja PiS się polepsza, ale Trzaskowski wygrywa w II turze z Jakim różnicš ok. 10 punktów procentowych. Ma też o włos wygrywać w I turze ze Stanisławem Karczewskim. Jednak nasi rozmówcy spodziewajš się, że notowania PiS wzrosnš. – Historia z Izraelem zmobilizuje wyborców PiS – przewiduje nasz rozmówca z PO. Jak słyszymy, powiększa się dystans między kandydatami PiS i PO a pozostałymi kandydatami. Stanisław Tyszka ma mieć w tym badaniu 4 proc., pozostali potencjalni kandydaci – poniżej 3 proc. – Jaki zbiera cały elektorat prawicy, Trzaskowski – centrum i lewicę – tłumaczy te wyniki nasz rozmówca.

Opozycja wbrew zarzutom o anemicznš kampanię opracowuje swoje propozycje programowe. Jak wynika z naszych rozmów, trwajš przygotowania do „wiosennej ofensywy" kandydata Platformy Rafała Trzaskowskiego. Program PO i Nowoczesnej w Warszawie ma przede wszystkim dotyczyć zmiany celów w zarzšdzania miastem: z dużych inwestycji na inwestycje w „człowieka", sprawy planowania przestrzennego, mieszkaniowe, a także prawa kobiet. W najbliższy pištek ma odbyć się konferencja zapowiadajš całš akcję. To ma być też odpowiedŸ na zarzuty, że Trzaskowski „zniknšł" po ogłoszeniu startu. Kandydat PO bez rozgłosu odbył do tej pory serię spotkań „w terenie", ostatnie z nich na Ursynowie.

Zarówno politycy PO, jak i PiS spodziewajš się ostrej kampanii. Pozostali kandydaci, którzy nie zapowiedzieli jeszcze swojego startu, majš coraz mniej czasu, by ich deklaracje mogły zmienić ten obraz.