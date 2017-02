Paweł Białecki: Mam wątpliwości, tak jak mieszkańcy

Rzeczpospolita: Prawo i Sprawiedliwość planuje przyłączyć do Warszawy 33 okoliczne gminy. Z punktu widzenia gmin jest to dobre rozwiązanie?

Paweł Białecki: Układ metropolitalny jest potrzebny. Gminy mogłyby na nim skorzystać. Są bowiem pewne ponadgminne funkcje, które warto byłoby wprowadzić. Mam na myśli chociażby wspólną komunikację, a także rozwiązania planistyczne – nowe drogi dojazdowe, zjazdy. Często pewne zadania po prostu przerastają gminę. Przyłączenie gmin do Warszawy poszerzyłoby także ich możliwości kulturalne.

Jak mieszkańcy gmin odbierają zaistniałą sytuację?

Na pewno towarzyszy im niepewność. Czy przyłączenie do Warszawy nie będzie jednoznaczne z utratą suwerenności? Dla wielu mieszkańców jest to bardzo ważny punkt. Na razie nie jest jasne, na ile nasza suwerenność zostanie zabrana. To jest trochę tak, jak z Unią Europejską – coś zyskujemy, a zarazem tracimy. Chociaż osobiście projekt ustawy PiS traktuję jedynie jako początek dyskusji. Bo nie ma co ukrywać – jest w nim sporo niewiadomych.

Jakie ma pan wątpliwości?

Takie jak mieszkańcy – co z autonomią gmin? Albo – co z powiatami? Przez lata budowaliśmy powiat; mamy plany na przyszłość... Jestem ciekawy, kto przejmie funkcję powiatu. Jestem też prezesem lokalnej grupy działania obejmującej obszary wiejskie (łącznie pięć gmin). I zastanawiam się, jaka będzie przyszłość; w dużych miastach program wiejski nie działa. Wszystko zależy od kształtu przemian. Bo o metropolii mówi się od wielu lat. I pewne funkcje podwarszawskich gmin trzeba zorganizować z szerszej perspektywy. Przecież do samej komunikacji miejskiej gminy dokładają miliony.

PiS zyska na tym projekcie?

To zależy. Jeśli PiS zrobi to dobrze – zyska. Jeśli będzie działać z innych pobudek niż chęć rozwiązania pewnych problemów – straci.