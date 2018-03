RZECZoPOLITYCE Jan Śpiewak: Ten układ towarzyski musi umrzeć

Rzšdzi nami pokolenie 50-60-latków, nierozumiejšce współczesnych wyzwań. Prócz tego - znajšce się 30, 40 lat. Czy to PO, czy PiS - to jedna ekipa, jeden układ towarzyski. Żeby coœ się zmieniło, ten układ musi umrzeć - mówi Jan Œpiewak, Wolne Miasto Warszawa, radny dzielnicy Œródmieœcie

- Wybieram się na jutrzejszy protest. Zmiany planowane przez PiS sa brutalne i okrutne, nie można od każdej kobiety oczekiwać heroizmu - mówił Œpiewak na temat planowanego na pištek protestu przeciwko zaostrzeniu aborcji.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Ten chocholi taniec wokół aborcji już trochę trwa. Nie siedzę w głowie Jarosława Kaczyńskiego i nie wiem, o co naprawdę chodzi. Niektórzy twierdzš, że chodzi o przykrywanie ważniejszych tematów i o to, byœmy nie mówili o wpadkach PiS, ale wydaje mi się, że im trudniejsza sytuacja PiS w kraju i na arenie międzynarodowej, , tym więcej takich wojen o podłożu kulturowym będziemy obserwować.



Typowym przykładem takiej kulturowej wojny nazwał Œpiewak sprawę pomnika smoleńskiego, to, dlaczego PO tak długo nie chciała tego pomnika postawić. - Tylko pytanie, czy na koniec dnia im się to opłaci. Nie jestem o tym przekonany, ale niewykluczone, że to będzie jedna z głównych osi kampanii wyborczej.







Œpiewak skomentował decyzję ruchów miejskich Warszawy (m.in. Miasto Jest Nasze, Wiatrak, Bemowianie i Ochocianie), które wczoraj poinformowały, że chcš zawrzeć koalicję w wyborach samorzšdowych i wystawić wspólnego kandydata na prezydenta.



- To sš ruchy głównie dzielnicowe, cieszy mnie, że się łšczš, będzie to partner do rozmówi - mówił Œpiewak. Dodał, że z ruchem Miasto Jest Nasze Wolne Miasto Warszawa rozmawia już od dawna, najbliższe spotkanie jest w weekend, a szykowane jest duże spotkanie ruchów miejskich. - Liczę na to, że uda nam się dogadać.



Œpiewak ocenił, że jest ogromna szansa dla kogoœ z spoza układu PO-PiS jako kandydata na włodarza miasta. - Wštpię, czy jakaœ inna niż PiS czy PO partia wystawi swojego kandydata, więc jest ogromna nisza dla szerokiego komitetu, który przedstawi własnego i potrafi o niego zawalczyć.



Zdaniem Œpiewaka Trzaskowskiemu "kandydować się nie chce", a inny poważny kandydat, Patryk Jaki, zaliczył sporo wpadek z nieuchwaleniem ustawy reprywatyzacyjnej, więc obydwie kandydatury sš do pokonania. - Jeœli PiS naprawdę chce walczyć z państwem z kartonu i mafiš reprywatyzacyjnš, to te przepisy uchwalić musi - uważa radny.



Ewentualne wysunięcie przez PiS kandydatury Michała Dworczyka uznał Œpiewak za rodzaj "politycznej gry w umiarkowanego kandydata, sympatycznego harcerza". - No ale ten harcerz był wiceministrem Antoniego Macierewicz, a wczoraj został pozwany przez Tomasza Pištka (autora ksišżki "Macierewicz i jego tajemnice". Dworczyk wypowiedział się na jej temat, że ksišżka zwiera same kłamstwa. Pištek pozwał go za zniesławienie - red.). Bedzie się za nim cišgnęła i ta przeszłoœć u boku Antoniego Macierewicza, i te nagrody, które przyznawał ministrom - twierdzi Œpiewak.



Œpiewak wcišż ma nadzieję, że uda się utworzyć wspólnš koalicję ruchów miejskich i tu jego ambicje - jako wymienianego na kandydata na prezydenta Warszawy - sš mniej ważne. - Najważniejsze jest wprowadzenie radnych ruchów miejskich do władz miasta - podkreœlił radny.



Goœć Michała Kolanki uważa, że Robert Biedroń robi błšd startujšc ponownie na prezydenta Słupska, bo w stolicy byłby silny kandydatem, a jego druga kadencja w Słupsku nie jest pewna.



Komisja reprywatyzacyjna czy działania CBA zdaniem Œpiewaka to wycinek problemu z aferš reprywatyzacyjnš, bo o ile komisja robi swoje, to działań prokuratury w tej kwestii nie ma żadnych. - Warszawska prokuratura jest absolutnie dysfunkcjonalna. Mam okazję obserwować jej działania z pierwszej ręki - wysłałem jej kilkanaœcie zawiadomień, do tej pory żadne z nich nie skutkowało oskarżeniami, mimo że niektóre z tych zawiadomień to gotowce - wystarczy przepisać. Cały czas mamy do czynienia z państwem z kartonu, cały czas czekamy na zarzuty wobec osób, które ten proceder umożliwiły. Sprawa posuwa się we Wrocławiu, w tamtejszych aresztach siedzš ludzie namierzeni już w 2014 roku, w Warszawie tych zarzutów nie ma - mówił Œpiewak.



- Mówimy o ogromnych pienišdzach, które wyciekały z Ratusza, o operacji, która wymagała zaangażowania dziesištków urzędników. Podejrzewam, że musiało w tym uczestniczyć również wielu polityków PO czy członków rzšdu, którzy występowali w interesie handlarzy roszczeń. Mówimy o prokuratorii generalnej, która umożliwiła wypłaty tych ogromnych odszkodowań, o posłach i senatorach, którzy przepychali korzystne ustawy. Ci wszyscy ludzie nie ponieœli żadnej odpowiedzialnoœci - mówił Œpiewak.



Na sugestię prowadzšcego, że zgodnie z logikš i zapowiedziami PiS podczas kampanii wyborczej, sprawy przeciwko politykom PO powinny być sprawnie przeprowadzane, Œpiewak odparł, że Jarosławowi Kaczyńskiemu nie udało się pokonać imposybilizmu państwa.



- To wcišż jest państwo z kartonu, nie da się państwem zawiadywać indywidualnie z tylnego siedzenia, z willi na Żoliborzu. Jarosław Kaczyński nie jest Józefem Piłsudskim i nie radzi sobie z tš kwestiš. Mamy do czynienia z paraliżem państwa w bardzo wielu kwestiach. Wymiar sprawiedliwoœci również jest sparaliżowany tym jednoosobowym zarzšdzaniem - mówił Œpiewak.



Radny zauważył, że za rzšdów PiS mamy "ewolucję i spotęgowanie patologii, z którymi mieliœmy do czynienia za rzšdów PO-PSL".



- Dlaczego PiS, majšc w Warszawie majštek typu Srebrna, posłów i senatorów, radnych, przez dziesięć lat nie zauważył afery reprywatyzacyjnej? - zastanawiał się Œpiewak. - Wytłumaczenia mogš być dwa: albo elity III RP sš œlepe, żyjš w pogardzie do prostego ludu i wykorzystujš aferę do cynicznej gry politycznej, albo były po prostu częœciš tego układu i z tego korzystały. Nie mam dowodów na to drugie. Bardziej prawdopodobne jest pierwsze: nasze elity sš puste œlepe.



Zmiana, według Œpiewaka, możliwa jest wyłšcznie dzięki zmianie pokoleniowej. - Rzšdzi nami pokolenie 50-60-latków, nierozumiejšce współczesnych wyzwań. Prócz tego - znajšce się 30, 40 lat. Czy to PO, czy PiS - to jedna ekipa, jeden układ towarzyski. Żeby coœ się zmieniło, ten układ musi umrzeć.



Pytany o to, czy start w wyborach byłego wiceprezydenta Warszawy Jacka Wojciechowicza wpłynšłby na kształt kampanii, Œpiewak odpowiedział: - Jacek Wojciechowicz pozwał mnie za to, że powiedziałem, iż został zwolniony z powodu afery reprywatyzacyjnej. W Ratuszu odpowiadał za planowanie przestrzenne, a wystarczy spojrzeć, jak Warszawa coraz bardziej przypomina Mordor i nic tu do siebie nie pasuje. Jak ktoœ lubi Dubaj, państwa Zatoki Perskiej i ten sposób rozwoju miast, to niech zostanie burmistrzem Dubaju.