Sondaż: Jaki wygrałby z Trzaskowskim tylko w I turze

Według sondażu, do którego dotarł Polsat News a wykonanego na zlecenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Rafał Trzaskowski wygrałby w drugiej turze wyborów prezydenckich w Warszawie, jeśli jego kontrkandydatem z PiS byłby Patryk Jaki. W pierwszej zwyciężyłby Jaki.

W czwartkowych "Wydarzeniach" Polsat News nie podał konkretnych wyników sondażu w drugiej turze, jednak według stacji wygrałby ją Rafał Trzaskowski z PO.

W pierwszej turze górą byłby jednak Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Według sondażu Jaki mógłby liczyć na 28 procent głosów. Trzaskowski uzyskał w badaniu 3 punkty procentowe mniej.

Drugi z kandydatów, który oficjalnie został już zaprezentowany, Paweł Rabiej z Nowoczesnej, według sondażu uzyskałby w pierwszej turze 4 procent głosów i znalazł się dopiero na piątym miejscu. Został wyprzedzony przez Ryszarda Kalisza z SLD (14 procent) i wicemarszałka Stanisława Tyszkę z Kukiz'15 (9 procent). Dwaj ostatni, podobnie jak Patryk Jaki, nie zadeklarowali jednak jak dotąd swojego udziału w warszawskich wyborach.

Wynik sondażu dla SLD jest podobny do tego, o którym w połowie października poinformowało Polskie Radio, a wyniki zaprezentował portal 300politylka.pl. Według wewnętrznego badania, które miało zostać przeprowadzone na zlecenie Prawa i Sprawiedliwości, w pierwszej turze Patryk Jaki wygrałby z Rafałem Trzaskowskim. Kandydat PiS uzyskałby 29 proc. głosów, kandydat PO - 4 punkty proc. mniej. Z kolei gdyby PiS wystawił do wyborów marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, w pierwszej turze wygrałby Trzaskowski (26 proc.), który od swojego rywala z PiS uzyskałby wynik lepszy o 4 punkty proc. W drugiej turze w obu przypadkach wygrywał Trzaskowski (z Karczewskim 44 do 35, z Jakim 48 do 36).