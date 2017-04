Mazowsze: Referenda gminne w Grodzisku Mazowieckim i Lesznowoli ws. metropolii warszawskiej

Sesje rad gmin w Grodzisku Mazowieckim i Lesznowoli odbyły się w środę. O podjętych tam uchwałach poinformowali PAP mazowieccy politycy PO: Andrzej Halicki i Jan Grabiec.

Referendum w Grodzisku Mazowieckim odbędzie się 4 czerwca, a w Lesznowoli - 11 czerwca. Mieszkańcy wypowiedzą się, czy chcą, by ich gminy znalazły się w projektowanej przez Prawo i Sprawiedliwość metropolii warszawskiej, która miałaby objąć ponad 30 gmin.

W środę obradowała też rada w Markach, tam jednak – jak powiedział PAP Grabiec – radnym zabrakło jednego głosu potrzebnego do podjęcia uchwały w sprawie referendum. W czwartek ma zostać złożony wniosek o rejestrację komitetu referendalnego, który zajmie się zbiórką podpisów pod inicjatywą mieszkańców w tej sprawie.

Referenda odbędą się też w 15 innych podstołecznych gminach. 14 maja głosowanie organizuje Nieporęt, a 28 maja - Konstancin-Jeziorna. 12 kolejnych przeprowadzą 4 czerwca gminy: Błonie, Brwinów, Izabelin, Józefów, Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Podkowa Leśna, Stare Babice, Wiązowna, Wieliszew. 11 czerwca na temat powstania metropolii warszawskiej wypowiedzą się mieszkańcy Piastowa.

Według informacji Grabca, uchwały w sprawie referendów mają w czwartek podjąć rady gmin: Karczewa i Pruszkowa. Z inicjatywą referendalną kilka tygodni temu wystąpili także mieszkańcy Raszyna.

Jako pierwsze referendum przeprowadziło 26 marca Legionowo. Jego wynik okazał się miażdżący dla projektowanych przez PiS zmian - 94,2 proc. mieszkańców tego miasta opowiedziało się przeciwko objęciem go metropolią warszawską. Frekwencja w głosowaniu wyniosła 46,7 proc.

W lutym uchwałę w sprawie referendum podjęła też Rada Warszawy, jednak na początku marca unieważnił ja wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera (PiS). Stołeczna Rada odwołała się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Terminu ewentualnej rozprawy jeszcze nie ma. Lider mazowieckiej PO Andrzej Halicki nie wykluczył we wtorek w rozmowie z PAP, że jeśli losy referendum nie rozstrzygną się w sądzie do wakacji, stołeczna Rada Warszawy może podjąć kolejną uchwałę w tej sprawie, z inaczej sformułowanym pytaniem.

Według projektu PiS, jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa (obecne miasto stołeczne Warszawa), składająca się z 18 dzielnic. Przeciwko projektowi ustawy w sprawie metropolii warszawskiej protestowali politycy opozycji, w tym PO, Nowoczesnej i PSL.

Poseł PiS Jacek Sasin, który prezentował projekt dotyczący metropolii warszawskiej, powiedział we wtorek w radiowej Trójce, że do końca tygodnia powinniśmy poznać wyniki konsultacji w sprawie proponowanych zmian projektu i wtedy proponowane będą dalsze działania. Według niego, konsultacje zakończyły się sukcesem frekwencyjnym, a wypowiedzi mieszkańców poddane zostaną analizie.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS) mówił w środę, że "sporo wskazuje na to", że być może Prawo i Sprawiedliwość wycofa się z ustawy metropolitalnej.