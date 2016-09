Witold Pahl o referendum w Warszawie: Odwołanie Gronkiewicz-Waltz oznacza paraliż stolicy

Czy władze miasta obawiają się zamieszek 11 listopada? - To duża odpowiedzialność dla policji i służb miejskich, aby 11 listopada nie doszło do zamieszek. To jest wyjątkowe święto, które powinno łączyć. Świadomość tego powinna towarzyszyć organizatorom wszystkich manifestacji - powiedział wiceprezydent stolicy.

Szef MSW Mariusz Błaszczak i rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedzieli, że obawiają się prowokacji ze strony Komitetu Obrony Demokracji. - Minister Błaszczak powinien skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa. Apeluję do ministra, by się nie obawiał - ocenił Witold Pahl.

- Proszę pokazać chociaż jeden przypadek, gdy prowokacje ze strony KOD miały miejsce. Prowokacji należy obawiać się także ze strony środowisk narodowych. Całe środowisko opozycji organizuje manifestacje pokojowe i nie odnotowano żadnych incydentów - dodał gość programy RZECZoPOLITYCE

Dlaczego wiceprezydenci Warszawy stracili swoje stanowiska? - Zaszła potrzeba zmian w funkcjonowaniu ratusza, bo pojawił się szereg nowych wyzwań - tłumaczył polityk.

Jacek Sasin z PiS twierdzi, że na skutek niezłożenia informacji do prokuratury przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, sprawa reprywatyzacji może zostać umorzona. Czy ratusz dąży do takiego rozwiązania?

- Jako osoba, która przez parę lat zasiadała w Krajowej Radzie Prokuratury, nie wyobrażam sobie, by prokuratura podjęła postanowienie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie dotyczy całości postępowań, oznacza to, że jest gotowość na przekazywanie dokumentacji w sprawach, które w oparciu o materiału będące w posiadaniu wszystkich służb podlegających rządowi powinny być prowadzone - skomentował Pahl.

- W tym tygodniu rozpoczynamy rozmowy w sprawie audytu. Są zaproszenia dla oferentów i wierzymy, że zakończymy ten etap w możliwie najszybszym terminie. Jednym z warunków tego audytu jest szybkość działania - dodał.

Czy pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej powinien stanąć przed Pałacem Prezydenckim? - Opinia w tej sprawie powinna należeć do opinii publicznej. Przedstawiciele mieszkańców Warszawy powinni wypowiedzieć się w tej kwestii. Nie sądzę, by powinno być powoływane referendum w tej sprawie, natomiast każda formuła, która umożliwi wypowiedź wszystkim środowiskom, jest mile widziana. Nie powinna o tym decydować tylko polityka i rząd - mówił wiceprezydent.

Czy dojdzie do referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy? - To zależy od samych organizatorów tego pomysłu. Musimy pamiętać, że odwołanie oznacza komisarza z PiS, wyprowadzenie Warszawy z Europy i paraliż wielu inwestycji. Może się okazać, że krwiobieg tego miasta zwolni - uważa Pahl.