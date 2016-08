Jakubiak: Po wejściu CBA do ratusza, po pół roku byłyby wybory

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz: Nie podam się do dymisji

PiS nie ma pomysłu co zrobić z aferą reprywatyzacyjną

Poseł Kukiz’15 mówił w porannym programie TV Republika, że przedstawiciele KOD mają prawo uczestniczyć w takich uroczystościach, jak pogrzeb Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, który odbył się 28 sierpnia w Gdańsku.

Zaznaczył przy tym, że wywieszanie podczas takich wydarzeń flag Komitetu Obrony Demokracji to prowokowanie reszty uczestników. - Nie mam wątpliwości, że to była prowokacja polityczna. KOD wykorzystuje chwile, gdy naród się powinien jednoczyć, do rozbijania narodu – mówił Jakubiak.

Wiceszef Klubu Kukiz’15 przypomniał, że „Gazeta Wyborcza”, która teraz pisze o bohaterach, m.in. Żołnierzach Wyklętych, jeszcze niedawno krytykowała Marsze Niepodległości, nazywając ich uczestników faszystami. - Po ostatnim Marszu Niepodległości okazało się, że dziesiątki tysięcy młodych ludzi potrafi spokojnie manifestować swoją dumę z bycia Polakami – powiedział Jakubiak.

Dodał, że tym razem nie prowokowała ich policja. - Młodzież jest na tyle dojrzała, że nie da się już sprowokować – uważa wiceprzewodniczący Kukiz’15.

Jakubiak zaapelował do działaczy i sympatyków Komitetu Obrony Demokracji. - Opanujcie się KOD-owcy, opanujcie się – powiedział.

Rozmowa zeszła na ostatnio gorący temat reprywatyzacji. - Działanie Hanny Gronkiewicz-Waltz przez ostatnie lata, to jest wierzchołek góry lodowej – komentował poseł Jakubiak. - Sprzedano majątek, ale nikt nie potrafi powiedzieć, gdzie są te pieniądze – dodał.

Jakubiak mówił, że szczególnie w pamięć zapadła mu jedna wypowiedź prezydent Warszawy. - Gronkiewicz-Waltz mówiła, że udowodni, że obywatele, którzy są usuwani z kamienic, nie są rzucani na pastwę losu. Ciekawe jak to udowodni – powątpiewał poseł Kukiz’15. - Miała pani na to wiele lat, teraz musi to wyjaśnić CBA albo CBŚ. Albo komisja śledcza powołana przez parlament. Wstawienie komisarza też nie bardzo rozwiąże temat – dodał.

Według wiceprzewodniczącego Kukiz’15 w obecnej sytuacji tylko służby mogą wyjaśnić sprawę reprywatyzacji. - Gdyby CBA się zajęło sprawą, to za pół roku już mielibyśmy kolejne wybory – mówił Jakubiak. - Gdybym ja był prezydentem Warszawy, to nikt z mojej rodziny nie kupiłby żadnej działki czy nieruchomości w Warszawie – zapewnił.