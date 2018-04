"Szkło kontaktowe" nie dla żony Jerzego Urbana

Jerzy Urban, redaktor naczelny "Nie" chciał, by żona zareklamowała tygodnik w "Szkle kontaktowym".

TVN oddał pienišdze Małgorzacie Daniszewskiej, żonie Jerzego Urbana. W ramach licytacji WOŒP Daniszewska wylicytowała za najwyższš kwotę udział w "Szkle kontaktowym". - Ten program to nie słup ogłoszeniowy - tłumaczy Tomasz Sianecki.

Daniszewska była jednš z osób, które wzięły udział w licytacji jednorazowego występu w audycji TVN24 "Szkło kontaktowe".

Występ taki od kilku lat pojawia się jako przedmiot jednej z aukcji, z których zysk przekazywany jest na konto Wielkiej Orkiestry Œwištecznej Pomocy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W tym roku zwycięzca aukcji zaoferował 30 800 zł.

PóŸniej jednak okazało się, że osoba tš jest Małgorzata Daniszewska, żona Jerzego Urbana, byłego rzecznika rzšdów z czasów PRL i redaktora naczelnego tygodnika "Nie".

Ponieważ aż do tej chwili zwycięzca licytacji nie pojawił się na ekranie, autorzy "Szkła" postanowili wyjaœnić, dlaczego. Okazało się, że Jerzy Urban oczekiwał, iż żona podczas programu zareklamuje jego tygodnik.

Na to jednak nie zgodzili się autorzy programu. Cytowany przez Wprost.pl prowadzšcy "Szkło" Tomasz Sianecki stwierdził, że co prawda jest to ironiczny program publicystyczny, ale nie każdy potrafi się bawić, a autorzy nie mogš sobie pozwolić na robienie z audycji słupa ogłoszeniowego.

- Do tego mieliœmy się sprowadzać – tłumaczył Sianecki.

Małgorzacie Daniszewskiej TVN zwrócił całš kwotę, jakš wpłaciła za wygranš licytację.