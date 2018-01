Sondaż: Jak Polacy oceniają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy?

Jak Polacy oceniajš działalnoœć Wielkiej Orkiestry Œwištecznej Pomocy? OdpowiedŸ w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Wielka Orkiestra Œwištecznej Pomocy zagra 14 stycznia na rzecz wyrównania szans w leczeniu noworodków - zapowiedział szef WOŒP Jerzy Owsiak, który w Łodzi oficjalnie uruchomił produkcję tekturowych skarbonek dla ponad 120 tys. wolontariuszy przyszłorocznej zbiórki.

Ponad 80 proc. badanych pozytywnie ocenia działalnoœć Wielkiej Orkiestry Œwištecznej Pomocy. Mniej niż 10 proc. nie ma zdania na ten temat.

- W podziale na płeć zarówno mężczyŸni, jak i kobiety pozytywnie ustosunkowujš się do tej akcji i w obydwu przypadkach 80 proc. respondentów pozytywnie ocenia działalnoœć Jurka Owsiaka. Zdanie to podzielajš również częœciej osoby powyżej 50 roku życia (83 proc.), ankietowani o wykształceniu œrednim (81 proc.) i wyższym (81 proc.), respondenci o dochodzie powyżej 5000 zł (86 proc.) oraz badani z miast do 20 tysięcy mieszkańców (85 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Andrzej Duda z małżonkš dołšczyli do tegorocznej Wielkiej Orkiestry Œwištecznej Pomocy. Na aukcje trafiły przekazane przez parę prezydenckš przedmioty.

Funkcjonariusze publiczni powinni mieć możliwoœć angażowania się w WOŒP? Polacy nie majš wštpliwoœci – pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.