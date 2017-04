RZECZoPRAWIE - Wojciech Dziomdziora: Podatek na telewizję publiczną

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Trwają prace nad nową ustawą abonamentową. W konsultacjach publicznych zgłoszono już blisko trzysta poprawek.

Pojawią się też nowe pomysły. Telewizja Polska SA zaproponowała np. aby ściąganie abonamentu połączyć z posiadanym odbiornikiem radiowym w aucie.

Goszczący w programie #RZECZoPRAWIE Wojciech Dziomdziora, radca prawny z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, przypomniał, iż już na mocy dzisiaj obowiązującego prawa każdy kto posiada odbiornik jest obowiązany do płacenia abonamentu. Jako osoba fizyczna płacimy jeden abonament niezależnie od ilości odbiorników. Natomiast firmy płacą od każdego odbiornika.

Mec. Dziomdziora negatywnie odniósł się do pomysłu, aby abonament RTV płacić razem z opłatami na telewizję kablową czy satelitarną. - Nie jest to dobry pomysł. W nierówny sposób ustawia obywateli. Ci którzy są klientami telewizji kablowych są stawiani w innej sytuacji niż pozostałe osoby – wytknął ekspert.

Zwracał on także na inny problem. Otóż operator telewizji kablowej czy satelitarnej nie może odpowiadać za prawdziwość danych, jakie otrzymał od klienta, a które będzie musiał przekazać Poczcie Polskiej.

W opinii mec. Dziomdziory ogólnie abonament radiowo-telewizyjny jest złym rozwiązaniem. - Jeżeli my jako wspólnota uznajemy, że funkcjonowanie mediów publicznych ma swoją wartość, to powinniśmy płacić na nie z podatków, jak na inne cele publiczne – wskazał ekspert. - Budżet mediów publicznych powinien być to stały procent, który powinien być wypłacany z budżetu państwa. Mógłby być powiązany z działem kultura i dziedzictwo narodowe – dodał.