Wyszukiwarka internetowa KRS niedostępna dla osób niewidomych

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca niedostępności wyszukiwarki internetowej Krajowego Rejestru Sądowego dla osób niewidomych. Uzyskanie informacji z bazy jest bowiem uzależnione od przepisania kodu z obrazka – formularz zabezpieczono mechanizmem CAPTCHA. Niestety, tekst zabezpieczający nie może być odczytany przez czytniki ekranu, co w praktyce uniemożliwia skorzystanie z wyszukiwarki osobom niewidomym i słabowidzącym.

Tymczasem RPO przypomina, iż zapewnienie dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami to obowiązek wynikający wprost z ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. - Brak możliwości skorzystania z treści udostępnionych w bazie internetowej KRS przez osoby niewidome ogranicza dostęp części obywateli do informacji i do elektronicznych usług oferowanych publicznie, co może prowadzić do zarzutu nierównego traktowania osób z taką niepełnosprawnością - pisze Rzecznik.

RPO zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości o pilne wprowadzenie na stronach internetowych administrowanych przez resort zaproponowanych alternatywnych rozwiązań zabezpieczających, dostosowanych do potrzeb osób niewidzących i słabowidzących, zgodnie z § 19 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej jako: rozporządzenie).

Ministerstwo przyjęło jednak inną interpretację obowiązujących przepisów, powołując się na § 23 rozporządzenia, zgodnie z którym systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne funkcjonujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów należy dostosować do wymagań, nie później niż w dniu ich pierwszej istotnej modernizacji przypadającej po wejściu w życie rozporządzenia. Rzecznik nie zgodził się z takim stanowiskiem.

Rzecznik zwrócił się do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z prośbą o rozważenie podjęcia stosownych działań zmierzających do ujednolicenia wśród organów rządowych interpretacji przepisów rozporządzenia Rady Ministrów.