Rzecznik Praw Obywatelskich prosi prezydenta o weto do ustawy dającej służbom dostęp on-line do danych stanu cywilnego

Adam Bodnar napisał do prezydenta o swych wštpliwoœciach w sprawie dania służbom dostępu on-line do danych z rejestru stanu cywilnego.

Chodzi o uchwalonš 1 marca 2018 r. nowelizację ustaw m.in. o ewidencji ludnoœci, o informatyzacji działalnoœci podmiotów realizujšcych zadania publiczne i Prawa o aktach stanu cywilnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że rejestr stanu cywilnego zawiera najbardziej wrażliwe dane osobowe (np. o zmianie płci, adopcji, złożeniu oœwiadczenia przez mężczyznę o uznaniu ojcostwa dziecka majšcego się urodzić dzięki procedurze in vitro, o rozwodzie).

Odpisy tych danych sš dziœ wydawane m.in. sšdowi, prokuratorowi, a także organom administracji publicznej - jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Tymczasem nowela stanowi, że dane z rejestru będš też udostępniane on-line: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego - w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.

Odpisy z rejestru majš zaœ być wydawane: ABW, SW, CBA, SKW i SWW, a także Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i Żandarmerii Wojskowej - jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań. Zgodę, odmowę albo cofnięcie zgody na udostępnianie danych wydawałby w drodze decyzji administracyjnej minister właœciwy do spraw informatyzacji.

W piœmie do prezydenta Andrzeja Dudy, rzecznik zauważył, że odpowiednie służby już dziœ majš zapewniony szeroki dostęp do rejestrów zawierajšcych dane o obywatelach. Nowelizacja z 1 marca umożliwia dostęp za pomocš urzšdzeń teletransmisji danych. Pozwala to na stały, niczym nieograniczony dostęp służb do wszelkich danych, bez koniecznoœci powišzania sięgnięcia po dane z konkretnym postępowaniem, a także bez zapewnionego nadzoru ze strony niezależnego organu. „Nie wiadomo dlaczego, sprawdzajšc jednš osobę, służby majš mieć dostęp do danych nieograniczonej iloœci obywateli" - podkreœlił RPO.

Do podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych należy zasada celowoœci (zbierania danych w konkretnych, wyraŸnych i uzasadnionych celach), a także zasada adekwatnoœci, stosownoœci i nie nadmiernoœci w stosunku do celów, do których dane sš przetwarzane. Okreœlenie zakresu dostępu jako niezbędnoœć realizacji ustawowych zadań służb nie wydaje się być wystarczajšce - uznał RPO.

Wskazał, że zmiana umożliwia uzyskiwanie wydruków z rejestru akt stanu cywilnego, które mogš być potem przeznaczone do obrotu prawnego. Tym samym już nie tylko wskazane służby, ale i inne podmioty, na skutek posługiwania się przez nie odpisem aktu stanu cywilnego, będš mogły mieć dostęp do najbardziej wrażliwych informacji o obywatelach. Służby mogš żšdać zarówno skróconego odpisu aktu cywilnego, jak też tzw. odpisu zupełnego, który dosłownie powtarza treœć aktu stanu cywilnego oraz treœci dołšczonych wzmianek dodatkowych. Zdaniem Rzecznika, może to być bardzo niebezpieczne narzędzie w rękach służb dla zwykłego obywatela.

Adam Bodnar przedstawił te uwagi głowie państwa, kierujšc się troskš o bezpieczeństwo danych obywateli i koniecznoœć ochrony ich prywatnoœci przed dowolnym dostępem służb do danych zawartych w rejestrze stanu cywilnego, a także zagwarantowaniem ochrony przed ich dowolnym upublicznianiem.

„Jednoczeœnie uprzejmie proszę Pana Prezydenta o rozważenie odmowy złożenia podpisu pod tekstem tej ustawy w kształcie uchwalonym przez parlament" - brzmi konkluzja pisma .