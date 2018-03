Czy organ może załatwić sprawę milcząco

Postępowanie administracyjne nie zawsze kończy się wydaniem decyzji lub innego aktu. Czasami wystarczajšcy jest upływ okreœlonego czasu. Takie „milczenie" organu nie jest wówczas traktowane jako jego bezczynnoœć, ale fikcja pozytywnego załatwienia sprawy, uwzględniajšca w całoœci żšdanie strony.

Choć milczšce załatwienie sprawy występowało już w polskim prawie wczeœniej i często stosowane jest w praktyce, ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu dodatkowych regulacji także w ustawie z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: „KPA"). Nastšpiło to ustawš z 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Podstawa w przepisie szczególnym

Rozwišzanie, obowišzujšce od 1 czerwca 2017 roku, ma charakter ramowy i nie stanowi automatycznej podstawy do załatwienia sprawy w sposób milczšcy. Aby to nastšpiło, niezbędne jest istnienie stosownej podstawy w przepisie szczególnym prawa materialnego. Pozostawiono zatem ustawodawcy decyzję, w jakich sprawach znajdzie zastosowanie. Ponadto, jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy nowelizujšcej, instytucja ta ma na celu przyspieszenie, uproszczenie i usprawnienie postępowania, zmniejszajšce koszty funkcjonowania administracji. Realizacja tych funkcji, przy jednoczesnym uwzględnieniu żšdania strony w całoœci, z pewnoœci pozwala ocenić ten sposób działania organu administracji co do zasady pozytywnie.

Milczšce załatwienie sprawy może być jednak wykorzystane jedynie przed organem pierwszej instancji w postępowaniu zwyczajnym. Wykluczone jest zatem sięgnięcie do tej instytucji w postępowaniu odwoławczym, czy też w postępowaniach nadzwyczajnych (tak też m.in. Naczelny Sšd Administracyjny w wyroku z 7 paŸdziernika 2015 roku, sygn. akt: II GSK 1790/14). Z drugiej jednak strony, w postępowaniu uproszczonym, wszystkie sprawy załatwiane sš w sposób milczšcy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Formy „milczenia"

Milczšce załatwienie sprawy polega na wywołaniu skutku materialnoprawnego z mocy prawa w sytuacji upływu ustawowego terminu przy braku skierowanej do jednostki czynnoœci organu administracji (tak: Naczelny Sšd Administracyjny w wyroku z 22 czerwca 2017 roku, sygn. akt: II OSK 2699/15).

Przykład:

Jan Kowalski zawiadomił właœciwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, celem przystšpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosił sprzeciwu, choć istniały podstawy, aby uwzględnić żšdanie Jana Kowalskiego jedynie w częœci.

W przypadku, gdy organ uznaje żšdanie strony za zasadne jedynie w częœci, wówczas powinien w przedstawionej sytuacji wnieœć sprzeciw. Milczšce załatwienie sprawy może być bowiem zastosowane tylko wtedy, gdy żšdanie strony ma być uwzględnione w całoœci. Z uwagi jednak na to, iż ostatecznie organ nie zgłosił sprzeciwu w przewidzianym terminie, Jan Kowalski może przystšpić do użytkowania obiektu.

Stosownie do art. 122a § 2 KPA, sprawę uznaje się za załatwionš milczšco w sposób w całoœci uwzględniajšcy żšdanie strony, jeżeli w terminie miesišca od dnia doręczenia żšdania strony właœciwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie okreœlonym w przepisie szczególnym organ ten:

- nie wyda decyzji lub postanowienia kończšcego postępowanie w sprawie (milczšce zakończenie postępowania) albo

- nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milczšca zgoda).

Ustawodawca zaproponował zatem dwie formy zakończenia sprawy: milczšce zakończenie postępowania i milczšcš zgodę.

Pierwszy z nich ma na celu przede wszystkim przeciwdziałanie bezczynnoœci organu, poprzez jego zmobilizowanie, aby rozstrzygnšł sprawę w drodze decyzji lub postanowienia w okreœlonym czasie. Zastosowano jš m.in. w art. 11 ust. 9 ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalnoœci gospodarczej. Jak bowiem stanowi ten przepis, jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku w terminie, wówczas uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodne z wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowiš inaczej.

Milczšca zgoda służy zaœ uproszczeniu postępowania, dajšc organowi możliwoœć skorzystania ze sprzeciwu w okreœlonym terminie, gdyby nie zgadzał się ze stanowiskiem zawartym przez stronę we wniosku, w szczególnoœci wobec naruszenia prawa. Rozwišzanie to jest już stosowane m.in. w ustawie z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.

Istotne terminy

W œwietle art. 122b KPA, za dzień wydania decyzji lub postanowienia kończšcego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu, w sprawach w których dopuszczono możliwoœć milczšcego załatwienia sprawy, uznaje się dzień:

- nadania sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończšcego postępowanie w sprawie za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe albo

- doręczenia za pokwitowaniem sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończšcego postępowanie w sprawie przez pracowników organu administracji publicznej lub inne upoważnione osoby, albo

- wprowadzenia sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończšcego postępowanie w sprawie do systemu teleinformatycznego (w przypadku doręczeń elektronicznych).

Z powyższego wynika, iż organ może w istocie wybrać, z jakim dniem zostanie wydane rozstrzygnięcie lub wniesiony sprzeciw. Uregulowanie tego aspektu ma jednak także istotne znaczenie z punktu widzenia strony, otrzymujšcej informację o wydaniu decyzji lub postanowienia albo o zgłoszonym sprzeciwie już po upływie terminu, po którym następuje milczšce załatwienie sprawy.

Organ może załatwić sprawę milczšco

Milczšce załatwienie sprawy następuje w dniu następujšcym po dniu, w którym upływa termin przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia kończšcego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy organ przed upływem terminu do załatwienia sprawy zawiadomi stronę o braku sprzeciwu, milczšce załatwienie sprawy następuje w dniu doręczenia tego zawiadomienia. Skutek wydania decyzji ostatecznej powstaje zaœ w terminie czternastu dni od dnia upływu wskazanych powyżej terminów.

Na marginesie warto dodać, iż sprawa może być załatwiona milczšco także na skutek ponownego jej rozpoznania przez organ pierwszej instancji po przekazaniu przez organ odwoławczy w rezultacie wydanej decyzji kasacyjnej, o której mowa w art. 138 § 2 KPA. Wówczas jednak termin, o którym mowa w art. 122a § 2 KPA, biegnie od dnia doręczenia organowi pierwszej instancji akt sprawy wraz z tš decyzjš.

Uzupełnienia braków formalnych

Podanie zawierajšce żšdanie w sprawie załatwianej milczšco może być obarczone brakami formalnymi albo na tyle niejasne, że zajdzie koniecznoœć jego doprecyzowania. Ustawodawca przewidział wobec tego możliwoœć uzupełnienia wniosku strony. W takiej jednak sytuacji, termin po którym następuje milczšce załatwienie sprawy biegnie od dnia uzupełnienia braków lub doprecyzowania treœci żšdania. Rozwišzanie to należy ocenić pozytywnie, bioršc pod uwagę, iż w przypadku milczšcego załatwienia sprawy żšdanie strony jest uwzględniane w całoœci. Z oczywistych względów musi być ono wobec tego nie tylko kompletne, ale i precyzyjne.

Wyłšczenie niektórych regulacji

W przypadku spraw, które mogš się zakończyć milczšco, nie znajdujš zastosowania ogólne przepisy KPA, dotyczšce terminów załatwienia spraw w postępowaniu administracyjnym. Istotne jest bowiem zwrócenie uwagi, iż termin, po którego upływie następuje milczšce załatwienie sprawy ma charakter materialny. W rezultacie nie stosuje się również do niego przepisów o przedłużaniu terminów. Do tego typu spraw nie znajdzie też zastosowania art. 10 KPA ani art. 79a KPA, które odnoszš się do zasady czynnego udziału stron w postępowaniu oraz wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z jej żšdaniem. Rozwišzania te służš zachowaniu istoty załatwienia sprawy przez organ „milczšco".

W przypadku milczšcego załatwienia sprawy, istnieje jednak możliwoœć zawieszenia postępowania, pomimo tego, iż rozstrzygnięciem tym rzšdzš terminy materialne, a nie procesowe. Wychodzšc ewentualnym wštpliwoœciom w tym zakresie, ustawodawca wprost przewidział w art. 122d § 2 KPA, że zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminu, po którym następuje milczšce załatwienie sprawy.

Adnotacja i zaœwiadczenie

Milczšce załatwienie sprawy znajduje swoje odzwierciedlenie w stosownej adnotacji w aktach sprawy, ze wskazaniem treœci rozstrzygnięcia, uwzględniajšcego w całoœci żšdanie strony oraz jego podstawy prawnej.

Organ na wniosek strony może również wydać jej stosowne zaœwiadczenie o milczšcym załatwieniu sprawy. Jest jednak także uprawniony do tego, aby nie uwzględnić wniosku strony w tym zakresie, w rezultacie wydajšc postanowienie odmowne, na które strona będzie mogła złożyć zażalenie.

Zaœwiadczenie o milczšcym załatwieniu sprawy doręcza się wszystkim stronom w sprawie załatwionej milczšco, a zatem nie tylko tej, która o to wprost zawnioskowała.

Dodać także należy, iż w sprawach nieregulowanych w art. 122f KPA, stosuje się przepisy Działu VII KPA, które regulujš wydawanie zaœwiadczeń.

Zaskarżenie rozstrzygnięcia

Do spraw załatwianych milczšco stosuje się odpowiednio przepisy o wznowieniu postępowania oraz uchyleniu, zmianie i stwierdzeniu nieważnoœci danej decyzji. Oznacza to, iż ewentualna weryfikacja takiego rozstrzygnięcia może nastšpić tylko w trybach nadzwyczajnych, a zatem w dalszej kolejnoœci w trybie kontroli ze strony sšdów administracyjnych.

Brak wprowadzenia przez ustawodawcę zwyczajnego modelu zaskarżenia przedmiotowego rozstrzygnięcia z pewnoœciš służy podmiotowi, który zainicjował dane postępowanie, bowiem jego żšdanie zostało uwzględnione w całoœci. Należy jednak pamiętać, iż często stronš danego postępowania sš również inne podmioty, które mogš nie zgadzać się z wynikiem sprawy, załatwionej milczšco. Co prawda majš one możliwoœć wyeliminowania wskazanego rozstrzygnięcia z obrotu prawnego, ale tylko w trybie nadzwyczajnym, według właœciwych im przepisów.

Katarzyna Marczuk-Pieńkowska adwokat w Kancelarii Szymańczyk Roman Deresz Karpiński Adwokaci sp.p.

podstawa prawna: Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

podstawa prawna: Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 935)

Elementy zaœwiadczenia

W art. 122f § 3 KPA przewidziano, iż zaœwiadczenie o milczšcym załatwieniu sprawy powinno zawierać:

- oznaczenie organu administracji publicznej i strony lub stron postępowania;

- datę wydania zaœwiadczenia o milczšcym załatwieniu sprawy;

- powołanie podstawy prawnej;

- treœć rozstrzygnięcia sprawy załatwionej milczšco;

- datę milczšcego załatwienia sprawy;

- pouczenie o możliwoœci wniesienia zażalenia;

- podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania zaœwiadczenia, a jeżeli zaœwiadczenie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny.