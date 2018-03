Sejm uchwalił ustawę o kosztach komorniczych. Opłaty w dół

Najwyższa stawka egzekucyjna spadnie z 15 do 10 proc. i będš ulgi dla spłacajšcych dług tuż po wezwaniu.

To główne zmiany, jakie niesie uchwalona właœnie przez Sejm ustawa o kosztach komorniczych.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Szacuje się, że œrednia opłata komornicza wynosi teraz ok. 12,5 proc. œcišgniętej kwoty, a w niektórych kancelariach sięga 15 proc. Po wejœciu nowych nowych przepisów, co ma nastšpić 1 stycznia 2019 r., spadnie do 10 proc., a niektórych wypadkach nawet do 3 proc.

Poseł Kukiz'15 Jerzy Jachnik krytykował jednak stronę rzšdowš, że nie wywišzuje się z obietnicy istotnego obniżenia opłat komorniczych, a jego poprawka, by najwyższš stawkę egzekucyjnš obniżyć do 8 proc., przepadła.

Główna stawka

Obecnie sš dwie stawki tej opłaty, zwanej stosunkowš, gdyż liczona jest ona od wartoœci œcišgniętych pieniędzy czy zajętego i zlicytowanego majštku. Wynosi generalnie 15 proc., a w przypadku egzekucji z konta lub pensji 8 proc. Zastšpi je jedna stawka 10-proc. W pewnych sytuacjach może się zdarzyć, że dłużnik zapłaci więc więcej, ale nowa ustawa zawiera więcej „obniżek", m.in. dla aktywnych w spłacaniu długu. Jeżeli dłużnik w terminie miesišca od doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji spłaci dług do ršk komornika lub na jego rachunek w całoœci lub częœci, komornik œcišgnie od niego tylko opłatę w wys. 3 proc.

A jeœli w tym czasie zapłaci wierzycielowi, komornik zażšda 5 proc. opłaty. Wniosek jest doœć prosty: albo spłacaj dług przed uruchomieniem komornika, albo do jego ršk.

Rozłożenie ciężarów

Z drugiej strony w razie oczywiœcie niecelowego wszczęcia egzekucji lub wskazania we wniosku osoby niebędšcej dłużnikiem komornik pobierze od wierzyciela opłatę w wys. 10 proc. egzekwowanego œwiadczenia, a jeżeli pobrał już opłatę od dłużnika, to mu jš zwróci. Dodajmy, że te dyscyplinujšce wierzycieli rygory będš stosowane do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejœcia w życie niniejszej ustawy, natomiast w zakresie innych opłat do starych egzekucji, a mogš one trwać latami, będš stosowane przepisy dotychczasowe.

Ustawa przewiduje kilka innych sytuacji, kiedy wierzyciele majš partycypować w kosztach egzekucji. Teraz ich udział jest niewielki, a może skoczyć może nawet do kilkunastu procent. Dodajmy, że obecny model finansowania egzekucji, w zasadzie tylko przez dłużników i na dodatek tylko tych, którzy majš jakiœ majštek, gdyż to oni de facto utrzymujš całš egzekucję, ma krytyków postulujšcych, by w większym stopniu obcišżyć tymi kosztami wierzycieli, najbardziej zainteresowanych egzekucjš.

Zostaje zachowana procedura miarkowania, czyli zmniejszania opłat komorniczych przez sšd. Dłużnik uznajšcy, że opłata zgodnie z ustawowš stawkš jest zbyt dla niego dolegliwa, może złożyć do sšdu wniosek o jej obniżenie, jeżeli przemawiajš za tym szczególne okolicznoœci odnoszšce się do nakładu pracy komornika lub sytuacji majštkowej dłużnika oraz jego dochodów. Ma na taki wniosek siedem dni od doręczenia mu postanowienia o pobraniu lub ustaleniu opłaty. Obniżona przez sšd opłata nie może być jednak niższa niż jedna trzecia opłaty należnej na podstawie ustawy i nie niższa niż 200 zł.

Wyższa jakoœć

Krajowa Rada Komornicza uważa, że nowe prawo nie rozwišzuje w pełni problemu opłat egzekucyjnych. Jej prezes Rafał Fronczek powiedział „Rzeczpospolitej", że przychodem komornika nie będzie opłata 10 proc., która zostanie zmniejszona, w zależnoœci od przychodów kancelarii, a nadto ma być od niej odprowadzany VAT. Dopiero pozostała kwota będzie przychodem przeznaczanym na działalnoœć kancelarii, czyli w istocie będzie to ok. 8 proc., a stawka ta nie zapewni stabilnego funkcjonowania kancelarii. Dlatego konieczne jest przesšdzenie, być może jeszcze w Senacie, że komornicy nie sš podatnikami VAT, lub okreœlenie, że opłaty sš kwotami netto. Alternatywš jest np. wprowadzenie odpowiedniej opłaty wstępnej od wierzyciela.

Ustawa o kosztach komorniczych to jedna z dwóch, jakie uchwalił Sejm. Druga ustawa – o komornikach sšdowych – zwiększa wymagania wobec komorników oraz nadzór nad ich działalnoœciš. Zwiększeniu nadzoru nad pracš komorników i zakończeniu procesu likwidacji „fabryk komorniczych" ma służyć kolejne ograniczenie możliwoœci przyjmowania spraw przez komornika spoza rewiru. Istotne czynnoœci w terenie komornik ma nagrywać, a dłużnikowi wręczać prosty formularz skargi na czynnoœci komornika. Wszyscy komornicy muszš mieć też prawnicze wykształcenie, a ci, którzy go nie majš, muszš je uzupełnić.

Dodajmy, że liczba komorników systematycznie roœnie, ale w ostatnim roku odnotowano także odejœcia z zawodu. W każdym razie jest ich 1719, a kancelarii 1612.

W zeszłym roku komornicy prowadzili prawie 5 mln spraw i wyegzekwowali 8,8 mld zł. Skutecznoœć egzekucji utrzymuje się zaœ na mniej więcej takim samym poziomie.