mDokumenty - do urzędu z mobilnym dowodem w telefonie

Jeszcze przed wakacjami będziemy mogli uzyskać mobilny dowód osobisty. Potem dojdą kolejne mDokumenty – w październiku prawo jazdy, a do końca roku dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje już nad nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Chodzi o to, by z dokumentów korzystać za pośrednictwem telefonu komórkowego. Dzięki temu nie dostaniemy już mandatu za brak dokumentów przy kontroli drogowej (50 zł za każdy zapomniany dokument). Jak będzie wyglądać cała procedura? Najpierw trzeba będzie przez internet założyć sobie profil na platformie. Wówczas uzyskamy dostęp do usługi, dzięki której nie będziemy musieli nosić przy sobie tradycyjnych dokumentów.

Tylko w Polsce

– Nasz telefon będzie służył do odebrania kodu autoryzacyjnego, który posłuży do potwierdzenia dostępu. Dostaniemy go esemesem. Podobnie jak ma to miejsce choćby w przypadku autoryzacji przelewu bankowego – wyjaśnia Karol Manys, rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji.

Po wpisaniu kodu urzędnik lub policjant sprawdzi nasze dane przez internet. Będą wiarygodne, bo zostaną pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych czy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Projekt przewiduje, że na początku usługa będzie możliwa do wykorzystania w kontaktach z Policją, Strażą Graniczną oraz w urzędach samorządowych i obsługujących organy administracji rządowej.

mDokumenty przydadzą się nam tylko w Polsce. Nie będziemy więc mogli np. przedstawić mDowodu na lotnisku w innym kraju czy za granicą prowadzić samochodu bez tradycyjnego prawa jazdy.

Bezpieczniejszy niż plastik

Eksperci uważają, że nowy system będzie bezpieczny.

– Jest oparty na potwierdzaniu tożsamości, a nie na przenoszeniu dokumentu tożsamości do urządzenia mobilnego. Dzięki temu zgubienie telefonu nie oznacza zgubienia dokumentu. Nadal też będzie można korzystać z dowodów osobistych. Tylko kto będzie chciał, będzie mógł potwierdzać swoją tożsamość przez zdalny dostęp do danych zapisanych w centralnej bazie danych – mówi dr Paweł Litwiński z Instytutu Allerhanda.

I dodaje, że mDokument będzie bezpieczniejszy niż tradycyjny, który utracony może zostać wykorzystany przez kogoś innego. A skorzystanie z mDokumentów zawsze będzie wymagało naszego zatwierdzenia przy pomocy telefonu.

Także eksperci Fundacji Panoptykon nie widzą większych zagrożeń.

– Za wygodę korzystania z mDokunentów zrezygnujemy jednak z części prywatności. Państwo uzyska bowiem nasz numer telefonu – mówi Katarzyna Szymielewicz.

Nowe rozwiązanie nie zastąpi tradycyjnego dowodu osobistego czy innych dokumentów potwierdzających uprawnienia. To tylko alternatywna możliwość potwierdzania tożsamości. Projekt ustawy przewiduje, że minister cyfryzacji będzie określał, w drodze rozporządzenia, które dokumenty będą udostępniane przez e-usługę.

mDokument krok po kroku

1) By uzyskać dostęp do mDokumentu, będzie trzeba założyć profil na elektronicznej platformie – prawdopodobnie obywatel.gov.pl.

2) Gdy urzędnik lub policjant poprosi o dokumenty, osoby posiadające profil będą mogły pokazać ich mobilną wersję.

3) Na ich komórkę przyjdzie jednorazowy kod dostępu.

4) Urzędnik lub policjant wprowadzi kod do systemu i uzyska dostęp do mDokumentu.