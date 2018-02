Woń alkoholu i chwiejny krok klienta to za mało, by zabrać zezwolenie przedsiębiorcy

Ocena, czy zachowanie kupujšcego wskazuje na stan nietrzeŸwoœci, czy też jedynie na stan po użyciu alkoholu, może być trudna dla przedsiębiorcy zajmujšcego się handlem trunkami.

Przedsiębiorcy prowadzšcy sklepy, w których sprzedawane sš trunki muszš pamiętać o zakazach, jakie nakłada na nich ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci. Zabrania ona nie tylko sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, ale także osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdujš się w stanie nietrzeŸwoœci. W przypadku złamania tych przepisów trzeba się liczyć z utratš zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ocena œwiadków

Na takš sankcję naraziła się spółka, która była właœcicielem sklepu w Poznaniu. Prezydent miasta zdecydował o cofnięciu jej zezwolenia, ponieważ pracownica placówki handlowej sprzedała alkohol mężczyŸnie, którego zachowanie wskazywało, że jest nietrzeŸwy. Do ujawnienia tego faktu doprowadzili dwaj członkowie Miejskiej Komisji Rozwišzywania Problemów Alkoholowych, którzy kontrolowali sklep. Oœwiadczyli oni, że byli naocznymi œwiadkami zakupu alkoholu przez osobę, od której czuć było ewidentnie woń alkoholu, a której zachowanie (chwiejny krok) wskazywało, że jest nietrzeŸwa. Ustalono także, iż badanie alkomatem przeprowadzone przez funkcjonariuszy policji wykazało, że mężczyzna, który zakupił alkohol, miał w wydychanym powietrzu 1,44 mg/l, czyli 3,03 proc.

W odwołaniu spółka, wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania. Podniosła, że urzędnicy nie podjęli wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaœnienia stanu faktycznego. Spółka wniosła jednoczeœnie o uzupełnienie dowodów, poprzez: włšczenie do postępowania protokołu przesłuchania ekspedientki przez organ policji, przesłuchanie kupujšcego oraz ekspedientki oraz włšczenie do tego postępowania nagrania monitoringu ze sklepu zabezpieczonego przez organ policji.

Samorzšdowe Kolegium Odwoławcze, utrzymujšc w mocy decyzję prezydenta Poznania, podniosło, że fakt sprzedaży alkoholu osobie nietrzeŸwej w rozpatrywanym przypadku miał miejsce, co potwierdzone zostało badaniem na zawartoœć alkoholu w wydychanym powietrzu, przeprowadzonym przez funkcjonariuszy policji. SKO podniósł przy tym, że w sprawie istotne jest tylko to, czy nastšpiła sprzedaż alkoholu osobie nietrzeŸwej, a nie to jak zachowywał się klient.

Doœwiadczenie życiowe sprzedawcy

W skardze spółka zarzuciła SKO naruszenie art. 7, art. 77 § 1 i art. 78 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przez nieuwzględnienie wniosku dowodowego o przesłuchanie œwiadków i oparcie rozstrzygnięcia wyłšcznie na zeznaniach funkcjonariuszy, które sš niepełne, niespójne i nielogiczne, a także przez pominięcie najważniejszego dowodu w sprawie w postaci paragonu zakupu na skutek czego nie zebrano w sposób wyczerpujšcy materiału dowodowego i nie ustalono wszystkich okolicznoœci faktycznych.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Poznaniu uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie. W uzasadnieniu przypomniano, iż dla zastosowania sankcji w postaci cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, niezbędne jest ustalenie, czy nastšpiła sprzedaż osobie będšcej w stanie nietrzeŸwoœci i czy jej zachowanie na taki stan wskazywało (wyrok WSA z 28 sierpnia 2013 r., IV SA/Po 545/13).

– Omawiana norma zakazuje bowiem sprzedaży i podawania napojów alkoholowych jedynie osobom, których zachowanie wskazuje na to, że znajdujš się w stanie nietrzeŸwoœci, a nie np. w stanie po użyciu alkoholu – wyjaœniono.

Jak napisano w uzasadnieniu, doœwiadczenie życiowe pokazuje, że w praktyce ocena, czy zachowanie kupujšcego wskazuje na stan nietrzeŸwoœci, czy też jedynie na stan po użyciu alkoholu może być trudna. Powszechnie wiadome jest bowiem, że alkohol jest różnie tolerowany przez poszczególne osoby. Sprzedawca zaœ – inaczej niż w przypadku koniecznoœci weryfikacji „stanu" pełnoletnioœci danej osoby, której to weryfikacji może dokonać poprzez wylegitymowanie tej osoby – nie dysponuje prawnym instrumentem pozwalajšcym na obiektywnš weryfikację poziomu alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu u kupujšcego. – Zgodzić się należy z poglšdem, że w praktyce sprzedawcy napojów alkoholowych nie dysponujš urzšdzeniami technicznymi i możliwoœciami, aby bezspornie ustalić, iż u potencjalnego nabywcy występuje stan nietrzeŸwoœci – wskazał WSA. Jak przy tym zaznaczono, dla odmowy dokonania sprzedaży lub podania napoju alkoholowego wystarczy przekonanie, że kupujšcy znajduje się w stanie nietrzeŸwoœci. – Za takim przekonaniem mogš przemawiać zewnętrzne znamiona zachowania kupujšcego. Istotne jest więc doœwiadczenie życiowe sprzedawcy – dodał sšd.

W wyroku WSA w Poznaniu opowiedział się za przyjęciem tzw. miary przeciętnego obywatela. – W przypadku zarzutu, że sprzedawca złamał zakaz sprzedaży alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdujš się w stanie nietrzeŸwym, należy rozważyć, czy człowiek posiadajšcy przeciętnš wiedzę i doœwiadczenie życiowe mógł, obserwujšc zachowanie kupujšcego – dodajmy: z perspektywy sprzedawcy – dojœć do przekonania, że jego zachowanie wskazuje, że znajduje się on w stanie nietrzeŸwym – wskazano w uzasadnieniu.

WSA zwrócił uwagę, iż stwierdzenie, że kupujšcy alkohol był nietrzeŸwy nie stanowiło własnej oceny urzędników, lecz było w istocie powtórzeniem oceny członków Miejskiej Komisji Rozwišzywania Problemów Alkoholowych. – Dowolne uznanie przez organ administracji publicznej subiektywnej oceny œwiadka zdarzenia, bez odniesienia tej oceny do konkretnych okolicznoœci faktycznych sprawy, które mogłyby potwierdzać jej prawidłowoœć, nie może być poczytywane jako prawidłowo przeprowadzone postępowanie wyjaœniajšce – wskazał sšd. – Przedmiotem postępowania wyjaœniajšcego powinny być bowiem przede wszystkim konkretne okolicznoœci wskazujšce na zewnętrzne znamiona zachowania się danej osoby, która dokonała zakupu alkoholu. O takim zachowaniu nie może jednoczeœnie przesšdzać (...) jedynie obiektywnie wysoka obecnoœć alkoholu w wydychanym powietrzu – zakończył swój wywód sšd.

Wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Poznaniu z 20 grudnia 2017 r. Š?

Sygnatura akt: III SA/Po 826/17