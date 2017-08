Ściganie oszustw VAT - wytyczne dla prokuratorów

Jak przekonać szefa do awansu?

Prokurator generalny określił zasady prowadzenia postępowań w sprawie VAT-owskich przestępstw. Z wytycznych, do których dotarła „Rzeczpospolita", wynika, że na celowniku śledczych znajdą się organizatorzy przestępczego procederu.

– Oszuści wyłudzający VAT z budżetu okradają nas wszystkich. Muszą być bezwzględnie ścigani – mówi Agnieszka Durlik, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej. – Trzeba natomiast dać szansę tym, którzy zostali nieświadomie wplątani w przestępczy proceder. Teraz często bowiem konsekwencje ponoszą uczciwi przedsiębiorcy.

Czy fałszerstwo jest świadome

Prokurator generalny zapewnia, że sankcje karne powinny być stosowane tylko wobec osób, które świadomie fałszują faktury. Nie będą odpowiadać osoby, które przypadkowo popełniły błąd, nawet jeśli powstał on wskutek lekkomyślności czy niedbalstwa. Sprawca musi mieć świadomość, że podrabia lub przerabia fakturę, traktuje ją jak autentyczną bądź też podaje w dokumentach nieprawdziwe okoliczności. Bez udowodnienia umyślności działania sprawcy nie jest możliwe pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Nie wchodzi zatem w rachubę karanie przedsiębiorców popełniających nieświadomie błędy.

Kto zorganizował oszustwo

Prokuratura ma się skupić na organizatorach przestępczego procederu. W wytycznych podkreśla się, że w pierwszej kolejności należy ustalić osoby odgrywające wiodącą rolę w oszustwie i jak najszybciej przedstawić im zarzuty czy też zastosować zabezpieczenie majątkowe. A także środki zapobiegawcze, np. nakaz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Jak najszybciej trzeba też zbierać dowody, w tym celu można kontrolować korespondencję e-mailową czy nagrywać rozmowy telefoniczne. Aby zapobiec praniu pieniędzy, należy wstrzymać transakcję lub zablokować rachunek bankowy.

Zabezpieczyć majątek

Postanowienie o zabezpieczeniu majątku powinno uwzględniać mienie nabyte zarówno w czasie i po popełnieniu przestępstwa, jak i do pięciu lat wcześniej. A także przeniesione na osoby trzecie. Należy również sprawdzić informacje dotyczące legalności jego nabycia.

Prokurator generalny chce, aby postępowania dotyczące wyłudzeń prowadziły wyspecjalizowane osoby. W prokuraturach rejonowych mają być prowadzone jedynie postępowania mniej skomplikowane. Najpoważniejszymi sprawami, dotyczącymi działania zorganizowanych grup, także dopuszczających się przestępstw transgranicznych, powinien zajmować się Departament do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Dla kogo łagodniej

Ważne jest też rozbicie solidarności grup przestępczych. Dlatego należy rozważyć złagodzenie represji wobec osób, które wyrażą tzw. czynny żal, czyli poinformują o swoim przewinieniu. A także które zwrócą bezprawnie osiągniętą korzyść majątkową.

Masz pytanie, wyślij e-mail do autora: p.wojtasik@rp.pl