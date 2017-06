Oszustwa VAT: fiskus da wytyczne firmom, jak sprawdzić kontrahentów

Niesprawdzenie kontrahenta może oznaczać utratę prawa do odliczenia VAT

Wzorzec należytej staranności – tak ma się nazywać zbiór zasad postępowania dla przedsiębiorców, który przygotowuje Ministerstwo Finansów. Ich przestrzeganie uchroni uczciwe firmy przed wplątaniem się w proceder wyłudzania VAT.

– Taki wzorzec jest potrzebny, gdyż teraz często jest tak, że za przekręty oszustów odpowiadają uczciwi przedsiębiorcy – mówi Arkadiusz Łagowski, członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, doradca podatkowy w Grant Thornton.

– Fiskus uważa, że nadużycia sprzedawcy wykluczają prawo do odliczenia VAT u kupującego – mówi Paweł Fałkowski, doradca podatkowy w kancelarii FL Tax. Podaje przykład firmy, która odliczyła VAT z faktury za usługę budowlaną. Fiskus uznał, że usługa nie została wykonana, ponieważ kontrahent nie miał formalnie pracowników (zatrudniał ich na czarno).

Podatek od uczciwego

– Skarbówka często kwestionuje rozliczenie także wtedy, gdy do nieprawidłowości doszło na wcześniejszych etapach obrotu. I ściąga podatek od firmy, która nic o nich nie wiedziała – dodaje Fałkowski.

Jak się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością za przekręty kontrahentów?

– Wiele firm opracowuje specjalne procedury, począwszy od sprawdzania rejestrów podatników VAT i KRS, a skończywszy na śledzeniu transportu czy filmowaniu transakcji – mówi Paweł Fałkowski. – Problem w tym, że nie wiadomo, czego będą wymagali urzędnicy podczas kontroli.

Niepewność ma się skończyć. – Uczciwi podatnicy będą wiedzieli, jakie powinni podjąć czynności, aby uniknąć ryzyka zakwestionowania rozliczenia – obiecuje wiceminister finansów Paweł Gruza.

Będą zasady

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 12100 wiceminister zapewnia, że przestrzeganie opracowanych przez resort wytycznych pozwoli wykazać przedsiębiorcom, iż dochowali należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów.

Co powinno się znaleźć we wzorcu należytej staranności? Zdaniem Arkadiusza Łagowskiego powinna to być lista ogólnych czynności, które jest w stanie przeprowadzić każda firma, np. weryfikacja kontrahenta w rejestrach (CEIDG, KRS, VAT, koncesje, zezwolenia) czy sprawdzenie siedziby. A także bardziej szczegółowych, uwzględniających specyfikę branż, np. sprawdzenie możliwości magazynowania czy transportu towarów.

– Konieczne mogą być też zmiany dotyczące tajemnicy skarbowej. Po to, by urzędy skarbowe mogły udostępniać firmom dane o kontrahentach, np. czy terminowo składają deklaracje i wpłacają VAT – mówi Ryszard Grzelczak, doradca podatkowy w KR Group.

Opinia dla „Rz"

Michał Borowski, ekspert BCC, doradca podatkowy, partner w Crido Taxand

Przestrzeganie określonych przez fiskusa zasad postępowania w relacjach z kontrahentami to kolejny formalny obowiązek dla firm. Nie mam jednak wątpliwości, że przygotowywany przez Ministerstwo Finansów wzorzec należytej staranności to dobry pomysł. Przedsiębiorcom najbardziej bowiem doskwiera brak jasnych wskazówek, co powinni zrobić, aby zabezpieczyć się przed wplątaniem w proceder wyłudzania VAT. Teraz jest bardzo różnie, często żądania kontrolerów są zupełnie oderwane od rzeczywistości, np. oczekują, aby zarząd znał wszystkich dostawców i szczegóły transportu zamówionych towarów. Zdarza się też, że podejrzenia fiskusa wzbudzają nawet ci, którzy prześwietlili kontrahentów na wszelkie możliwe sposoby. Dlatego ministerialna lista wytycznych powinna ułatwić życie firmom.