Czego fiskus dowie się z JPK na temat cen transferowych

JPK jest plikiem o zadanej przez władze skarbowe strukturze logicznej. Zgodnie z jego układem podatnicy są zobligowani przekazywać na żądanie organu podatkowego księgi podatkowe (w całości lub części), a także – bez wezwania – ewidencję zakupów i sprzedaży. Plik ten jest przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na elektronicznych nośnikach. Struktura JPK została ściśle określona przez organy administracji podatkowej, a co za tym idzie nie podlega żadnym modyfikacjom.

W obecnym stanie prawnym JPK został podzielony na siedem struktur:

- księgi rachunkowe – struktura obejmująca księgę główną oraz zestawienie obrotów i sald,

- wyciąg bankowy – zawierająca pozycje z wyciągów bankowych, w tym salda,

- magazyn,

- ewidencja zakupu i sprzedaży VAT – obejmująca dane z rejestru sprzedaży i zakupów VAT,

- faktury – zawierająca poszczególne pozycje ujęte na fakturach sprzedażowych (w rozbiciu na pojedyncze linie faktur),

- podatkowa księga przychodów i rozchodów,

- ewidencja przychodów.

Od 1 lipca 2016 r. obowiązek comiesięcznego składania JPK w zakresie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT mają duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Kolejne podmioty

Od 1 stycznia 2017 r. do przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego w tym samym zakresie są zobowiązani również mali i średni przedsiębiorcy czyli tacy, których obroty przekraczają odpowiednio 10 i 50 milionów euro (lub spełniają jeden z pozostałych warunków wskazanych w przepisach). Kolejna grupy podmiotów, tj. mikroprzedsiębiorcy, zostaną objęci tym obowiązkiem od 1 stycznia 2018 r. Pozostałe struktury podatnicy muszą przedstawiać tylko na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej od 1 lipca 2018 r. (duzi przedsiębiorcy od 1 lipca 2016 r.).

Dane księgowe pozyskiwane przez administrację w formie elektronicznej mają za zadanie poprawić efektywność prowadzenia kontroli podatkowych i pozwolić organom podatkowym na uzyskiwanie i analizowanie danych z ksiąg podatkowych podatników w bardzo szerokim zakresie i krótkim czasie. Organy podatkowe, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, są w stanie szybko wykryć ewentualne nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. JPK w połączeniu z odpowiednimi narzędziami informatycznymi umożliwia przeprowadzenie elektronicznej kontroli podatkowej.

Zgodnie z odpowiedzią Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację poselską 7504, od 1 lipca 2016 r. do 31 października 2016 r. organy podatkowe wystąpiły 13 razy o przekazanie JPK na podstawie art. 193a § 1 ordynacji podatkowej. Jednocześnie, w tym samym okresie, administracja zażądała przekazania danych w trzech kontrolach podatkowych, które na 31 października 2016 r. nie były zakończone.

Wykorzystanie w szerszym zakresie

Jak wskazano powyżej, dane dotyczące podmiotów powiązanych, transakcji przeprowadzanych w grupie kapitałowej czy kalkulacji ceny nie są przedstawiane bezpośrednio w strukturach JPK. Nie oznacza to jednak, że dane pozyskiwane przez administrację podatkową nie będą wykorzystywane podczas kontroli z zakresu cen transferowych. Organy na ich podstawie mogą bowiem w łatwy sposób zweryfikować na przykład moment rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego, kursy walutowe stosowane przy rozliczeniach czy transakcje, które nie zostały opodatkowane w Polsce.

Organy podatkowe będą mogły wykorzystywać dane dostarczone przez podatników między innymi do typowania podmiotów do kontroli. Będzie to możliwe wówczas, gdy na koniec marca 2018 r. zostaną wysłane pierwsze deklaracje CIT-TP (lub PIT-TP). Organy będą mogły przeprowadzać jeszcze bardziej dokładne kontrole, uwzględniając dane zarówno przekazywane w formie JPK, jak i te ze sprawozdania CIT-TP (stanowiącego załącznik do rocznej deklaracji CIT). Tym samym, mimo że podatnicy w JPK nie wykazują żadnych konkretnych danych dotyczących cen transferowych, to organy podatkowe będą w stanie dzięki algorytmom dotrzeć do podmiotów, które na przykład przerzucają dochody za granicę czy stosują nierynkowe ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Dzięki pozyskiwaniu tak szerokiego zakresu danych organy będą mogły przeprowadzać kontrole bardziej nakierowane na konkretne podmioty oraz transakcje.

Wydaje się, że w praktyce zawartość JPK może także ułatwić organom weryfikację rynkowości cen stosowanych przez podatników. Biorąc pod uwagę struktury JPK, zwłaszcza takie jak księgi rachunkowe, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT czy faktury, organy będą mogły zastosować metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej w wariancie porównania wewnętrznego, konfrontując ze sobą ceny sprzedaży porównywalnych towarów w relacjach z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi.

Organy będą dokładnie analizować dane

Ministerstwo Finansów i Rozwoju pracuje nad rozwojem oprogramowania analitycznego dla organów podatkowych. Plany dotyczą zarówno rozwoju już istniejącego narzędzia – Repozytorium JPK, które służy do przyjmowania i gromadzenia JPK, o rozbudowę o dodatkowe narzędzia analityczne, jak i budowy zupełnie nowych narzędzi do zaawansowanej analityki opartej na statystyce matematycznej. Nowe rozwiązania mają służyć do automatycznej analizy i weryfikacji danych zawartych w Repozytorium JPK z danymi z deklaracji VAT-7/7K oraz VAT-UE, a także z informacjami o podmiotach potencjalnie mogących zagrażać systemowi podatkowemu. Dodatkowo administracja planuje wykorzystać do analiz także już istniejące bazy resortowe. Trwają również prace nad budową Centralnego Rejestru Faktur.

Jednocześnie ministerstwo chce udostępnić podatnikom narzędzie umożliwiające nie tylko wysyłanie plików, ale także ich generowanie zgodnie z opublikowanymi strukturami.

Elektroniczne raportowanie i kontrola

Warto zaznaczyć, że większość nowych obowiązków dla podatników jest wprowadzana w formie elektronicznej. Obecnie nacisk został położony na elektroniczną wymianę informacji. Ma ona miejsce zarówno pomiędzy podatnikiem a organami skarbowymi, jak również pomiędzy administracjami podatkowymi coraz większej liczby krajów. Głównym powodem wdrażania takich rozwiązań jest zmniejszenie kosztów oraz usprawnienie przeprowadzania kontroli. Ciężar przygotowania danych w określonym zakresie i formacie zostaje w coraz większym stopniu przenoszony na podatnika.

Dlatego tym bardziej należy pamiętać, że informacje przekazywane organom podatkowym muszą być spójne. Wersja elektroniczna sprzyja łatwiejszej identyfikacji zarówno prostych błędów, jak i zagadnień będących w obszarze zainteresowania organów podatkowych. Aby mieć pewność prawidłowego rozliczania, podatnik powinien rozważyć dostosowanie systemów informatycznych zarówno pod kątem raportowania JPK, jak również stworzenia modułów na potrzeby dodatkowych raportów z zakresu cen transferowych.

—Ewa Tomczyk jest starszym konsultantem w Zespole Cen Transferowych w MDDP

podstawa prawna: Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

podstawa prawna: Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 613 ze zm.)

Zdaniem autorki

Więcej obowiązków dla większych firm - Magdalena Marciniak, doradca podatkowy, Szef Zespołu Cen Transferowych w MDDP

Od 2016 r. podatnicy są obciążani kolejnymi obowiązkami raportowymi. W największym stopniu odczują to duzi, średni i mali przedsiębiorcy, których w największym stopniu dotyczą nowe regulacje. Wszystkie te grupy podmiotów od 1 stycznia 2017 r. są zobowiązane do wysyłania danych z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie JPK, bez wezwania, za okresy miesięczne. Ponadto, część z tych podatników, których przychody lub koszty przekroczą 10 milionów euro i którzy zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi, podlega rozszerzonym obowiązkom dokumentacyjnym i raportowym z zakresu cen transferowych.

W obliczu tak wielu nowych obowiązków raportowych i dokumentacyjnych podatnicy powinni jak najszybciej rozpocząć przygotowania do ich wypełnienia. W szczególności należy zwrócić uwagę na spójność danych i przeanalizować je pod kątem kwestii wskazywanych przez administrację jako potencjalne cele kontroli podatkowych w kolejnych latach.