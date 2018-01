VAT: Ile dni na zwrot podatku od towarów i usług

Odzyskanie VAT w najkrótszym z przewidzianych terminów, czyli w 25 dni, wymaga m.in. zapłaty należnoœci z wszelkich dokumentów dotyczšcych VAT naliczonego. Faktury mogš być uregulowane gotówkš tylko do kwoty 15 tys. zł.

Zdarza się, że jednostki gospodarcze, które sš podatnikami VAT, wykazujš w deklaracji nadwyżkę podatku naliczonego nad kwotš podatku należnego. W takiej sytuacji muszš zdecydować, czy chcš dalej kumulować nadwyżkę naliczonego VAT i przenieœć jš na kolejny okres rozliczeniowy czy wystšpić do urzędu skarbowego o jej zwrot. Każdy podatnik ma bowiem prawo do obniżenia o tę nadwyżkę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT istnieje możliwoœć odzyskania podatku naliczonego w trzech terminach: 60, 180 lub 25 dni. Perspektywa skorzystania z każdego z powyższych terminów wymaga spełnienia okreœlonych warunków okreœlonych prawem podatkowym.

Wariant podstawowy

Podstawowym terminem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego na rachunek bankowy jest 60 dni, o którym mówi art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem zwrot różnicy podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika:

- na rachunek bankowy podatnika w banku majšcym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnoœciowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub

- na wskazany przez podatnika rachunek banku majšcego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnoœciowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczš kasę oszczędnoœciowo-kredytowš udzielajšcych kredytu, do przekazania tego zwrotu.

Co do zasady, zwrot w terminie 60 dni przysługuje jednostkom, które w danym okresie rozliczeniowym dokonały sprzedaży na terytorium kraju. Można również wystšpić o zwrot VAT w terminie podstawowym, jeœli nie wystšpiła w danym okresie sprzedaż krajowa, ale dokonano dostawy towarów lub œwiadczenia usług poza terytorium kraju. Istotne jest wówczas dopełnienie dodatkowego wymogu formalnego wskazanego w art. 87 ust. 5 ustawy o VAT, tj. złożenie umotywowanego wniosku.

Nawet pół roku, gdy nie ma sprzedaży

Jak postšpić w sytuacji, gdy podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał czynnoœci opodatkowanych na terytorium kraju ani czynnoœci zwišzanych ze sprzedażš poza terytorium kraju? Zgodnie z art. 87 ust. 5a ustawy o VAT podatnikowi przysługuje w takim przypadku zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegajšcego odliczeniu od podatku należnego w zwišzku z prowadzonš działalnoœciš gospodarczš na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia – pod warunkiem złożenia wraz z deklaracjš VAT umotywowanego wniosku. Termin 180 dni może ulec skróceniu do 60 dni na pisemny wniosek podatnika, jeżeli dodatkowo złoży on w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majštkowe w kwocie odpowiadajšcej wnioskowanemu zwrotowi VAT. Zgodnie z art. 87 ust. 4a ustawy o VAT, tego rodzaju zabezpieczenie majštkowe może być złożone w formie:

- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;

- poręczenia banku;

- weksla z poręczeniem wekslowym banku;

- czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;

- papierów wartoœciowych na okaziciela o okreœlonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartoœciowych i listów zastawnych o okreœlonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogšcy być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.

Powyższe zabezpieczenie majštkowe może być złożone także w formie weksla, jeżeli zwrot podatku nie jest większy niż wyrażony w złotych ekwiwalent 1000 euro. Kwotę wyrażonš w euro przelicza się według œredniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zwrot podatku, w zaokršgleniu do pełnych złotych.

Szybciej na specjalnych warunkach

Najkrótszym terminem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego na rachunek bankowy jest, według art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, 25 dni. Możliwoœć uzyskania zwrotu w tym terminie wymaga spełnienia kilku warunków, które wskazuje ustawa o VAT:

1. kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłšczeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku naliczonego nad należnym, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikajš z:

- faktur dokumentujšcych kwoty należnoœci, które zostały w całoœci zapłacone za poœrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku majšcym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnoœciowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach;

- faktur, innych niż wymienione w punkcie powyżej, dokumentujšcych należnoœci, jeżeli łšczna kwota tych należnoœci nie przekracza 15 000 zł;

- dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego w zakresie wysokoœci kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów i zostały przez podatnika zapłacone;

- importu towarów rozliczanego w ramach tzw. procedury uproszczonej, wewnštrzwspólnotowego nabycia towarów, œwiadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji;

2. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3000 zł,

3. podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzajšce zapłatę podatku za poœrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnoœciowo-kredytowej,

4. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzajšcych bezpoœrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

- był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

- składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje podatkowe.

Uwaga! Powyższe warunki muszš zostać spełnione przez podatnika łšcznie.

Limit na gotówkę także obowišzuje

Warto podsumować, co powyższe przepisy o zwrocie podatku w terminie 25 dni oznaczajš w praktyce dla podatników. Przede wszystkim wszelkie dokumenty, które dotyczš VAT naliczonego, muszš zostać uregulowane – przy czym faktury VAT mogš zostać opłacone gotówkš tylko do kwoty 15 000 zł, reszta powinna być zapłacona przelewem bankowym. Brak zapłaty za faktury wystawione na rzecz podatnika ubiegajšcego się o zwrot przez zagranicznych kontrahentów, które dotyczš importu usług lub towarów, nie pozbawia prawa do ubiegania się o taki zwrot w przyspieszonym terminie, przy jednoczesnym spełnieniu warunku wykazania w deklaracji podatkowej podatku należnego od tych transakcji. Warunek regulowania faktur VAT poprzez przelew bankowy wynika z ustawy z o swobodzie działalnoœci gospodarczej, która nakazuje, aby dokonywanie lub przyjmowanie płatnoœci zwišzanych z wykonywanš działalnoœciš gospodarczš następowało za poœrednictwem rachunku bankowego, w każdym przypadku, gdy stronš transakcji, z której wynika płatnoœć, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartoœć transakcji, bez względu na liczbę wynikajšcych z niej płatnoœci, przekracza równowartoœć 15 000 zł. Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu œredniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzajšcego dzień transakcji.

Oprócz uregulowania transakcji, z których wynika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, kwota przeniesiona z deklaracji VAT poprzedzajšcej deklarację, w której podatnik występuje o zwrot VAT nie może przekraczać 3000 zł, a podatnik musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny przez 12 miesięcy poprzedzajšcych okres, w którym stara się o zwrot VAT w terminie przyspieszonym, przy czym należy się upewnić, czy za każdy okres rozliczeniowy były składane deklaracje podatkowe. Aby ubiegać się o zwrot w tak krótkim terminie podatnik musi wraz z deklaracjš podatkowš, w której żšda zwrotu w cišgu 25 dni, złożyć odpowiedni pisemny wniosek w tej sprawie.

Kiedy organ będzie zwlekał

Uwaga! Bez względu na termin zwrotu VAT organy skarbowe majš prawo, na podstawie zapisów przytaczanego powyżej art. 87 ustawy o VAT, przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika w ramach czynnoœci sprawdzajšcych, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego w sytuacji, gdy zasadnoœć zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania. Weryfikacja rozliczenia przebiega na podstawie przepisów ordynacji podatkowej lub przepisów o kontroli skarbowej i może mieć postać na przykład:

- czynnoœci sprawdzajšcych,

- kontroli podatkowej lub

- postępowania podatkowego.

Weryfikacja zasadnoœci zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie rozliczenia nie tylko podatnika, ale także rozliczeń innych podmiotów bioršcych udział w obrocie towarami lub usługami, będšcymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodnoœci tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji. W szczególnych sytuacjach naczelnik urzędu skarbowego przedłuża podatnikowi termin zwrotu różnicy podatku, na podstawie żšdania zgłoszonego przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w zwišzku z prowadzonym postępowaniem na okres wskazany w żšdaniu, nie dłuższy niż trzy miesišce. Jeżeli omówione powyżej czynnoœci po ich przeprowadzeniu wykażš zasadnoœć zwrotu, urzšd skarbowy wypłaca należnš kwotę wraz z odsetkami.

Na przykładach

Podsumowujšc, jednostka gospodarcza ma prawo otrzymać zwrot VAT w różnych terminach. W pierwszej kolejnoœci należy zatem skrupulatnie zbadać wszystkie okolicznoœci faktyczne, aby ustalić, czy nadwyżkę kwoty podatku naliczonego nad kwotš podatku należnego można odzyskać w terminie 25, 60 czy 180 dni. Pojawiajšce się wštpliwoœci warto dokładnie przeanalizować zanim podejmie się ostatecznš decyzję, ponieważ rzeczywisty termin zwrotu VAT zależy w szczególnoœci od sytuacji materialnej jak i prawnej, w której znajduje się dana jednostka gospodarcza.

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoœci gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)