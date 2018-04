Alkohol na warszawskich bulwarach legalny, ale dopiero od 20 kwietnia 2018

Zapowiada się piękny, słoneczny weekend. Warszawskie bulwary nad Wisłš będš strefa wolnš od zakazu spożywania alkoholu, ale dopiero od 20 kwietnia 2018 roku.

To właœnie tego dnia wchodzi w życie uchwała Rady Miasta w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Warszawy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Uchwała podjęta w marcu wyznacza obszar, na którym picie alkoholu jest legalne i jest to teren bulwarów: Flotylli Wiœlanej (od poczštku bulwaru), B. Grzymały Siedleckiego, gen. G. S. Pattona, J. Karskiego i Z. Religi (do końca bulwaru), na szerokoœci od linii brzegu rzeki do wschodniej granicy drogi rowerowej lub chodnika, w zależnoœci, które z nich położone jest bliżej Wisły, biegnšcych wzdłuż ulic: Solec, Wioœlarskiej, Wybrzeże Koœciuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie.

Dopuszczenie spożywania napojów alkoholowych na bulwarach nadwiœlańskich jest odstępstwem od obowišzujšcego od 9 marca 2018 r. ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych we wszystkich miejscach publicznych (z wyjštkiem punktów gastronomicznych, dla których wydano zezwolenia). Osoby, które nie przestrzegajš powyższego zakazu podlegajš karze grzywny.

- Korzystajšc z bulwarów pamiętajmy, że jest to miejsce przeznaczone dla wszystkich - dbajmy o jego atrakcyjnoœć i czystoœć - przypomina urzšd stołeczny Warszawy.