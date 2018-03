Związek między podstawą wznowienia a treścią decyzji administracyjnej

Nieprawidłowa realizacja inwestycji nie może stanowić skutecznej podstawy wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę - wyjaœnił Naczelny Sšd Administracyjny.

Wyrok zapadł 15 lutego 2018 r. (sygn. II OSK 999/16), w następujšcym stanie sprawy. W lutym 2013 r. Prezydent Wrocławia zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorowi pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegajšcych m.in. na przebudowie budynków handlowo-usługowych.

Dnia 5 grudnia 2014 r. spółdzielnia mieszkaniowa wniosła o wznowienie postępowania administracyjnego poprzedzajšcego wydanie ww. pozwolenia na budowę. Podniosła, że przebudowa miała odbywać się w granicach bryły, œcian zewnętrznych wczeœniej istniejšcych budynków, natomiast dokonano rozbudowy budynków w zakresie zwiększenia powierzchni zabudowy, długoœci, szerokoœci i wysokoœci, zmieniono sposób zagospodarowania terenu, a tym samym zmieniono (zwiększono) zakres oddziaływania inwestycji na nieruchomoœci sšsiednie.

Spółdzielnia skarży postanowienia

Prezydent Wrocławia odmówił wznowienia postępowania zakończonego decyzjš ostatecznš z lutego 2013 r., a wojewoda dolnoœlšski utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie prezydenta Wrocławia pomimo, że skarżšca spółdzielnia na etapie postępowania odwoławczego przytoczyła szereg dalszych twierdzeń i zarzutów dotyczšcych postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem pozwolenia na budowę.

Spółdzielnia mieszkaniowa złożyła skargę wnoszšc o uchylenie obu wydanych w sprawie postanowień. Jej zdaniem wykonane prace rażšco odbiegały od dokumentacji projektowej, a projekt budowlany zawierał nieprawdziwe dane. Projektant mógł dopuœcić się poœwiadczenia nieprawdy w projekcie, czym wprowadził skarżšcš spółdzielnię w błšd. Spółdzielnia podnosiła ponadto, że zawiadomiła prokuraturę o możliwoœci popełnienia w sprawie przestępstwa.

Wojewódzki Sšd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z 7 stycznia 2015 r. (sygn. II SA/Wr 605/15) uwzględnił skargę spółdzielni mieszkaniowej i uchylił postanowienia organów I i II instancji odmawiajšce wznowienia postępowania administracyjnego. WSA zauważył, że pismo spółdzielni inicjujšce postępowanie wznowieniowe nie opierało się na żadnej z ustawowych przesłanek wznowienia postępowania, jednak w œwietle póŸniejszych twierdzeń strony należało uznać, że odmowa wznowienia postępowania była przedwczesna.

Sšd I instancji podkreœlił, że dokładne wyjaœnienie stanu faktycznego obejmuje również ustalenie przez organ treœci rzeczywistego żšdania strony, w szczególnoœci w sytuacji widocznej nieumiejętnoœci formułowania przez stronę wniosków. Sšd podkreœlił, że to jaki charakter i zakres żšdania ma mieć pismo wniesione przez stronę decyduje ostatecznie ona sama, a w razie wštpliwoœci organ powinien zwrócić się do niej o zajęcie jednoznacznego stanowiska. Z kolei w razie wszczęcia postępowania na wniosek, jak to miało miejsce w rozpoznawanej sprawie, obowišzkiem organu było dokładne ustalenie treœci żšdania strony, które to wyznacza rodzaj sprawy będšcej przedmiotem postępowania.

WSA podkreœlił, że podanie strony uruchamia jedynie fazę wstępnš postępowania, której celem jest ustalenie, czy nie zachodzš przedmiotowe bšdŸ podmiotowe przesłanki niedopuszczalnoœci wznowienia oraz czy zachowany został wymóg terminowoœci. Nie wolno natomiast organowi oceniać, czy przyczyny wznowienia wskazane przez stronę faktycznie wystšpiły. Tę kwestię organ powinien rozważyć dopiero po wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania. W komentowanej sprawie bez wydania postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie wznowienia i przeprowadzenia postępowania wyjaœniajšcego co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy, organ wskazał, że żadna przesłanek postępowania nie miała miejsca. Tym samym organ bez wszczęcia postępowania wznowieniowego, przeprowadził postępowanie wyjaœniajšce co do przyczyn wznowienia. Ponadto, w ogóle nie wyjaœnił, czy został zachowany termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania.

Skarga do NSA

Z powyższym wyrokiem nie zgodził się inwestor i skutecznie go zaskarżył. Naczelny Sšd Administracyjny zauważył, że WSA słusznie wskazał na wadliwoœć postanowienia organu I instancji, który pominšł to, że wnioskodawca nie wskazał żadnych podstaw prawnych wniosku o wznowienie postępowania. Jednak NSA uznał, że nie można było przyjšć, że strona skarżšca uzupełniła ten brak w toku postępowania zażaleniowego. Organ odwoławczy zatem, a to jego rozstrzygnięcie stanowi podstawowy przedmiot kontroli administracyjnej, dysponował uzupełnionym w tym zakresie wnioskiem i mógł rozpoczšć fazę formalnš (stadium wszczęcia) postępowania wznowieniowego.

Analizujšc z kolei treœć tego wniosku organy prawidłowo doszły do wniosku o koniecznoœci wydania postanowienia o odmowie wznowienia postępowania. W sposób oczywisty można bowiem z twierdzeń strony wyprowadzić wniosek o braku zwišzku między zgłoszonš podstawš wznowienia, a jej uzasadnieniem i treœciš decyzji o pozwoleniu na budowę. Żšdanie wznowienia postępowania stanowiło faktycznie żšdanie kontynuacji postępowania zakończonego już ostatecznš decyzjš w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, nie z przyczyn formalnych, ale z uwagi na nieprawidłowš zdaniem wnioskodawcy realizację inwestycji, a więc zdarzeń, które miały miejsce po wydaniu samego pozwolenia na budowę.

Połšczenie żšdania wszczęcia różnych postępowań administracyjnych, a następnie powišzanie tych żšdań z podstawami wznowienia, które nie pozostawały w zwišzku ze sprawš, jak również nie zostały stwierdzone przez organy œcigania, prowadziło do wniosku, że podstawa wskazana we wniosku o wznowienie postępowania nie została faktycznie wskazana. W tym stanie sprawy organy administracyjne orzekły prawidłowo. Wobec ujawnienia się powyższej przeszkody prowadzenia postępowania nie było koniecznoœci badania terminowoœci złożenia wniosku o wznowienie postępowania.

Komentarz eksperta

Katarzyna Paczuska-Tokarska, adwokat, kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Wznowienie postępowania administracyjnego jest nadzwyczajnym trybem usuwania z obrotu prawnego decyzji ostatecznych, ale prawnie wadliwych a to z uwagi na to, że postępowanie w którym je wydano dotknięte było tzw. wadš kwalifikowanš okreœlonš przez przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (art. 145 § 1 i nast. kpa). Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na wniosek strony, a jego podstawę stanowi postanowienie o wznowieniu postępowania, rozpoczynajšce postępowanie (art. 149 § 2 k.p.a.), w którym właœciwy organ rozpatruje ponownie sprawę zakończonš decyzjš ostatecznš, badajšc, czy przyczyny wznowienia (tj. kwalifikowane wady postępowania) nie wpłynęły na treœć decyzji. Pismo inicjujšce postępowanie wznowieniowe wszczyna postępowanie wstępne, które powinno się zakończyć załatwieniem sprawy w sposób przewidziany w art. 149 k.p.a., a więc wydaniem postanowienia o wznowieniu postępowania lub o odmowie jego wznowienia. Na tym etapie, jak słusznie podkreœlił NSA w komentowanym wyroku, organ bada m.in. czy wniosek o wznowienie postępowania jest oparty na ustawowych przesłankach wznowienia oraz czy został wniesiony z zachowaniem terminów przewidzianych w art. 148 k.p.a. Wydanie postanowienia odmawiajšcego wznowienia postępowania następuje co do zasady, gdy wznowienie postępowania z przyczyn przedmiotowych lub podmiotowych jest niedopuszczalne oraz gdy strona złożyła żšdanie wznowienia postępowania z uchybieniem ustawowego terminu.

W praktyce wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego składane sš bardzo często, nierzadko jednak traktowane sš jako próba poddania rozstrzygnięcia kolejnej kontroli instancyjnej, co na gruncie obowišzujšcych przepisów nie może się powieœć.

Z opisu stanu faktycznego zawartego w komentowanym orzeczeniu wynika, że taka sytuacja wystšpiła na gruncie komentowanej sprawy. Orzeczenie NSA należy uznać za prawidłowe, gdyż do wydania postanowienia o odmowie wznowienia postępowania może dojœć, gdy z twierdzeń wnioskodawcy w sposób oczywisty można wyprowadzić wniosek o braku zwišzku między podstawš wznowienia (tu sposób realizacji inwestycji) a treœciš decyzji (w tym wypadku decyzji o pozwoleniu na budowę). Poglšd ten należy uznać za ugruntowany w piœmiennictwie i orzecznictwie sšdowoadministracyjnym.