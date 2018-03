Fundacja Batorego: transmisja przebiegu wyborów jest niezgodna z konstytucją

Transmisja przebiegu wyborów łamie konstytucyjnš zasadę tajnoœci głosowania oraz prawo do prywatnoœci - twierdzi Fundacja im. Stefana Batorego. Dodaje, że podobne rozwišzania sš ewenementem w państwach demokratycznych i z reguły funkcjonujš tam, gdzie standardy demokratyczne sš naruszane, m.in. w Rosji.

O zagrożeniach zwišzanych z rejestracjš i transmisjš głosowania pisze prof. Piotr Uziębło w ekspertyzie przygotowanej dla Fundacji im. Stefana Batorego.

Zgodnie z nowelš Kodeksu wyborczego z 11 stycznia 2018 r. głosowanie podczas wyborów będzie transmitowane on-line lub nagrywane. Zdaniem eksperta przepisy te naruszajš zapisy ustawy zasadniczej w kwestii tajnoœci głosowania (art. 96 ust. 2, art. 97 ust. 2 i art. 127 ust. 1 Konstytucji RP), prawa do prywatnoœci (art. 47 Konstytucji RP), pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji o obywatelach (art. 51 ust. 2 Konstytucji RP) oraz łamiš zasady prawidłowej legislacji.

Prof. Piotr Uziębło wymienia w swojej analizie kilka kluczowych problemów. Pierwszy to naruszenie zasady tajnoœci, która stanowi, że każdemu wyborcy należy umożliwić oddanie głosu w taki sposób, aby to, jak głosował nie mogło być zidentyfikowane. Zdaniem eksperta kluczowy jest sposób rozmieszczenia kamer w lokalach. W jego ocenie oko kamery nie powinno być wycelowane w przezroczystš urnę wyborczš. Ponieważ ustawodawca nie przewidział obowišzku umieszczania kart do głosowania w kopertach, istnieje ryzyko niezamierzonego ujawnienia głosu. Ryzyko ujawnienia preferencji wyborczej może mieć wpływ na sposób głosowania. Może również stanowić dodatkowe wsparcie dla ugrupowań rzšdzšcych.

- Jako dodatkowš presję wyborcy mogš odczuwać innš zmianę w przepisach: przewodniczšcy komisji będzie wyznaczał jednego z jej członków do pełnienia funkcji swego rodzaju „strażnika urny wyborczej". Jego zadaniem będzie przebywanie w pobliżu urny i pilnowanie, żeby osoby głosujšce – zgodnie z przepisami – wrzucały karty do urny tak, aby strona zadrukowana była niewidoczna – dodaje Joanna Załuska, dyrektor programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. Stefana Batorego.

Drugi problem, to możliwoœć identyfikowania osób, które uczestniczyły (lub nie) w głosowaniu.

Zdaniem prof. Uziębło dostęp do transmisji i nagrań będzie publiczny i pozwoli na identyfikację osób, które uczestniczyły w wyborach.

„W wyborach samorzšdowych, gdy nie ma możliwoœci oddania głosu w oparciu o zaœwiadczenie o prawie do głosowania, istnieje ryzyko weryfikacji, którzy z pracowników samorzšdowych nie uczestniczyli w wyborach. Może to prowadzić do głosowania pod presjš, np. z obawy o ewentualne dalsze zatrudnienie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Absencja wyborcza może być potraktowana jako swoiste wotum nieufnoœci wobec przełożonego. Ma to znaczenie pozaprawne, jednak i takich niebezpieczeństw nie można ignorować" – zauważa prof. Piotr Uziębło.

Dodaje, że jeœli wyborca nie będzie chciał być nagrany, a kamery w lokalu nie ograniczš się do monitoringu prac komisji obwodowych, nie będzie mógł wzišć udziału w wyborach. Rozwišzaniem byłoby głosowanie korespondencyjne, lecz po nowelizacji Kodeksu wyborczego jest ono zarezerwowane jedynie dla osób z niepełnosprawnoœciami.

Transmisja wyborów wišże się także z naruszeniem prawa do prywatnoœci oraz ograniczeń w pozyskiwaniu, gromadzeniu i udostępnianiu informacji o obywatelach innych niż te, które sš niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Zdaniem eksperta należy zastanowić się, czy taka ingerencja w sferę prywatnoœci oraz ograniczenie konstytucyjnych praw i wolnoœci obywateli były niezbędne. U podstaw wprowadzenia transmisji z lokali leżała troska o transparentnoœć wyborów. Kamery w lokalach wyborczych miały stanowić mechanizm wzmacniajšcy przejrzystoœć wyborów oraz umożliwić ujawnianie fałszerstw i nieprawidłowoœci. Według prof. Uziębły trudno znaleŸć argumenty na poparcie tych tez.

„Możliwe jest skuteczne zapewnienie przejrzystoœci głosowania bez koniecznoœci jego rejestracji. W czasie obowišzywania obecnej konstytucji, trudno byłoby wskazać przypadki naruszania procedur na większš skalę. Przyjęte w Kodeksie wyborczym regulacje nie dajš się obronić ani z perspektywy realizacji zasady tajnoœci głosowania, ani jeœli chodzi o ingerencję w prawo do prywatnoœci, którš trzeba uznać za zbyt daleko idšcš" – zaznacza ekspert.

W jego ocenie doszło do naruszenia zasad prawidłowej legislacji, bo przepisy dotyczšce transmisji nie sš jasne, precyzyjne i możliwe do wykonania. Nie wiadomo jak taka transmisja będzie prowadzona, jaki zakres czynnoœci będzie pokazywany. Błędem jest załatwienie sprawy poprzez wskazanie, że „warunki techniczne" transmisji okreœli Państwowa Komisja Wyborcza – nie wiadomo co się mieœci pod tym hasłem, a ponadto akty PKW nie majš charakteru powszechnie obowišzujšcego. Dodatkowy problem to brak œrodków i czasu na realizację przepisów, m.in. na zakup niezbędnych kamer - uważa prof. Uziębło.

Na koniec podkreœla, że transmisja i nagrywanie głosowania to ewenement w państwach demokratycznych.

„Warto podkreœlić, że podobne rozwišzania sš ewenementem w państwach demokratycznych. Z reguły można je spotkać w tych krajach, w których standardy demokratyczne sš w istotny sposób naruszane, jak w Rosji, na Ukrainie czy w Azerbejdżanie" - wyjaœnia w ekspertyzie prof. Piotr Uziębło.