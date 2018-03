Decyzja o czasowym zajęciu nieruchomości

Rozstrzygnięcie powinno zostać podjęte w jednej decyzji administracyjnej.

- Przedsiębiorca przesyłowy dokonał czasowego zajęcia nieruchomoœci prywatnej w zwišzku ze zniszczeniem urzšdzeń przesyłowych na tej nieruchomoœci, spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi. Dopiero dzień po zajęciu nieruchomoœci złożył wniosek do starosty o wydanie decyzji. Okolicznoœci te reguluje art. 126 ust. 5 i ust. 8 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Z ust. 5 wynika, że organ wydaje wówczas decyzję zezwalajšcš na czasowe zajęcie nieruchomoœci, a z ust. 8 - że organ wydaje decyzję potwierdzajšcš zaistnienie przesłanek dla czasowego zajęcia nieruchomoœci. Czy w takiej sytuacji organ powinien więc wydać jednš, czy dwie osobne decyzje administracyjne?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Wskazane przepisy zostały sformułowane bardzo niejasno. Podmiot, który zajšł nieruchomoœć, powinien zgodnie z art. 126 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami złożyć do starosty wniosek o czasowe zajęcie nieruchomoœci w terminie trzech dni od dnia jej zajęcia. Za każdy dzień przekroczenia tego terminu podmiot zajmujšcy nieruchomoœć powinien zapłacić karę pieniężnš wynoszšcš 5 tys. złotych. Natomiast zgodnie z art. 126 ust. 8 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, starosta w cišgu 7 dni od dnia złożenia wniosku musi wydać decyzję potwierdzajšcš zaistnienie przesłanek dla czasowego zajęcia nieruchomoœci.

Uznać należy, że w analizowanym przypadku powinna zostać wydana jedna decyzja przez starostę, w której starosta:

- orzeka o tymczasowym zajęciu nieruchomoœci,

- potwierdza zaistnienie przesłanek dla czasowego zajęcia nieruchomoœci.

Ewentualne rozbicie wskazanych rozstrzygnięć na dwie decyzje administracyjne mogłoby powodować dalsze wštpliwoœci i problemy praktyczne, zwłaszcza przy założeniu, że oba rozstrzygnięcia mogłyby być wzajemnie sprzeczne. Trzeba więc uznać, że powinny one zostać zawarte w ramach jednej decyzji, do której znajdujš zastosowanie wszelkie obostrzenia formalne. Oznacza to również, że decyzja ta musi zostać wydana w terminie 7 dni liczšc od dnia złożenia wniosku. Nie dotyczy to jednak przypadku, kiedy wniosek ma braki formalne - termin zwišzany z wezwaniem do uzupełnienia braków i jego wykonaniem nie będzie uwzględniany w obowišzkowym dla organu administracji publicznej 7-dniowym terminie. Z uwagi na fakt, że sprawy dotyczšce tymczasowego zajęcia nieruchomoœci wišżš się co do zasady z zagrożeniem życia, zdrowia lub wyrzšdzenia niepowetowanej szkody materialnej, organ nie będzie musiał czekać na zajęcie przez strony ostatecznego stanowiska w sprawie przed wydaniem decyzji (zgodnie z wyjštkiem okreœlonym w art. 10 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego). Uwzględnienie tego prawa stron w przedmiotowym przypadku spowodowałoby bowiem, że zachowanie 7-dniowego terminu na wydanie decyzji byłoby faktycznie niemożliwe.

Można zaznaczyć, że również w przypadku, kiedy wniosek o wydanie decyzji został złożony po zajęciu nieruchomoœci (czyli na podstawie art. 126 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami), znajdzie zastosowanie art. 126 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Zgodnie z nim, jeżeli po 30 dni liczonych od upływu terminu udostępnienia nieruchomoœci w zwišzku z jej czasowym zajęciem, strony (czyli podmiot zajmujšcy nieruchomoœć i właœciciel nieruchomoœci) nie ustalš wysokoœci odszkodowania z tego tytułu, starosta powinien z urzędu wszczšć postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania.

podstawa prawna: art. 126 ust. 3, ust. 5 i ust. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)