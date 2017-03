Samorządy o pomysłach PiS na reformę

Gminy bez pieniędzy, za to z zadaniami

Czy PiS uda się rządzić przez 12 lat, jak to zapowiada wicepremier Morawiecki? Jest prawdopodobne, że plany te rozbiją się na samorządowej rafie. Dużo jednak zależy od determinacji lokalnych włodarzy. I tego, czy wspólnie z parlamentarną i pozaparlamentarną opozycją będą działać solidarnie, powściągając wzajemne animozje i własne ambicje. Pierwszy krok w tym kierunku został już wykonany.

Zawłaszczanie państwa

W Sejmie 2 marca odbyła się ogólnopolska debata samorządowa. W Sali Kolumnowej spotkało się ponad 200 radnych, wójtów, starostów i marszałków oraz zaproszeni politycy i eksperci.

Samorządowcy mają pełną świadomość, że czas dyskusji z rządem PiS już minął.

– Prezes Kaczyński i tak zrobi to, co zamierza i nie przekonają go żadne opinie, ekspertyzy czy stanowiska – mówił Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli.

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, dodał, że dla PiS nie ma znaczenia, czy podejmowane działania są zgodne z konstytucją.

– Jeżeli są zgodne z interesem PiS, to i tak zostaną zrealizowane – wtórowała samorządowcom Kamila Gasiuk-Philowicz, posłanka .Nowoczesnej.

A zdaniem samorządowców cel PiS jest jasny.

– Wszystkie podejmowane przez PiS działania, od Trybunału Konstytucyjnego przez pseudoreformę sądownictwa po zmiany w wojsku służą jednemu: zawłaszczeniu państwa – wskazywał Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania.

– Kolejnym etapem jest zamach na samorządność – wskazywał sędzia Jerzy Stępień. – Niestety, pozostawione same sobie ogólnopolskie organizacje samorządowe są zbyt słabe, by proces ten powstrzymać, zwłaszcza że propaganda PiS o klikach i układach do dużej części wyborców przemawia, a opór samorządowców odbierany jest jako obrona stołków.

Praca domowa

Co więcej, zdaniem uczestników konferencji instytucje, które w założeniu miały je wspierać, zachowują się jak agencje rządowe.

– Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, który miał być nasz, de facto wspiera pomysły PiS, co widać chociażby po zamawianych opiniach o ograniczeniu kadencyjności wójtów – wskazywał Wadim Tyszkiewicz.

– Dlatego każdy z nas powinien konferencję opuścić z postanowieniem przeciwdziałania rozpowszechnianym kłamstwom o klikach i układach w gminach. Nie ma bowiem analogii prawnych pomiędzy wójtem a prezydentem RP, które mogłyby uzasadniać ograniczenie kadencji gminnych włodarzy – wskazywał Maciej Kiełbus, partner w kancelarii prawnej Dr Ziemski & Partners. – Naszą misją powinno być wyjaśnianie mieszkańcom, że realizowana przez PiS centralizacja jest sprzeczna z ich interesami.

– Negatywne skutki centralizacji mieszkańcy odczują szybko, bo administracji rządowej daleko do profesjonalizmu gminnych urzędów – mówił Stanisław Trociuk, zastępca rzecznika praw obywatelskich. – Wówczas jednak na protesty będzie za późno.

Dlatego w ocenie posła PO Tomasza Siemioniaka opozycja i samorządy powinny się zjednoczyć, tak aby wygrać najbliższe wybory: samorządowe i parlamentarne.

– To jedyny sposób, by powstrzymać PiS – mówił poseł.

– Jeżeli dwukadencyjność wójtów stanie się faktem, to proszę się nie obawiać, powrócimy do Sejmu w 2019 r., ale już nie jako zaproszeni goście, ale posłowie i senatorowie – zapewniał Jacek Sauter, burmistrz Bytomia Odrzańskiego.

Masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.cyrankiewicz@rp.pl