Budowa w ostrej granicy działki: budując nawiązuje się do sąsiada

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę ważną dla samorządów i inwestorów.

Przesądził w niej , że w wypadku lokalizacji inwestycji pod uwagę należy brać nie tylko ustalenia warunków zabudowy, ale również z przepisów techniczno -budowlanych. Chodzi o budowę budynku w ostrej granicy na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.

Budowa na granicy

Zdaniem NSA budynek stawiany budynek musi nawiązać do tego istniejącego na sąsiedniej nieruchomości i nie może być od niego wyższy.

Uchwała jest odpowiedzią na pytanie składu orzekającego NSA. Rozstrzygał on spór w sprawie budynku gospodarczo-garażowego stawianego w ostrej granicy. Przeciwko budowie protestowała sąsiadka Magdalena J. Nie chciała ona za miedzą dużych rozmiarów budynku. Spór toczył się wiele lat. Starostwa słupecki dwukrotnie wydał pozwolenie na budowę budynku gospodarczo-garażowego, ponieważ nie widział ku temu przeszkód.

Wcześniej dla tej inwestycji wydano warunki zabudowy, które dopuszczały zabudowę w ostrej granicy. Pozwalał na to par.. 12 ust. 2 rozporządzenia. Przewiduje on, że można sytuować budynek ślepą ścianą w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Sąsiadka nie dała jednak za wygraną i dwukrotnie odwoływała się do Wojewody Wielkopolskiego. Ten uchylał pozwolenie na budowę. Według niego starosta źle interpretuje przepisy rozporządzenia.

Jak rozumieć przepisy

Uważał bowiem, że par. 12 ust. 2 nie może stanowić samodzielnej podstawę prawną w oderwaniu od innych ustępów par. 12 rozporządzenia, w tym ust. 3 stawiającego szereg wymogów. A ten zabrania budować w ostrej granicy bez nawiązania do zabudowy na działce sąsiedniej.

Spór trafił dwukrotnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego a ten uwzględniał skargi inwestora. Według niego istota sporu sprowadza się do wykładni ust. 1,2 u 3 par. 12. Chodzi mianowicie o to, czy każdy z tych przepisów zawiera niezależne od siebie przesłanki, czy też należy traktować je łącznie.

WSA uważał, że ust. 1 ustanawia ogólne zasady sytuowania budynków względem granicy działki a ust. 2 i 3 zawiera niezależne od siebie przesłanki dopuszczalności odstąpienia od tych zasad. I tak ust .2 przewiduje, że dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast ust. 3 zawiera cztery inne przesłanki, dopuszczalności stawiania budynków na działce budowlanej przeznaczonej pod domy jednorodzinne. Jedna z nich przewiduje np., że dopuszcza się sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

Natomiast NSA do którego trafiło odwołanie nabrał wątpliwości i skierował pytanie prawne do składu siedmiu sędziów. A ten uznał, że w przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy, konieczne jest spełnienie warunków określonych w § 12 ust. 3 rozporządzenia.

sygnatura akt II OPS 2/16

OPINIA

Mariola Berdysz

dyrektor fundacji "Wszechnica Budowlana"

Do tej pory sądy różnie wyrokowały. Dzięki uchwale NSA będą się do niej stosować i dojdzie do ujednolicenia orzecznictwa. Nie można stawiać budynku w granicy biorąc pod uwagę tylko ust. 2 par. 12 rozporządzenia w sprawie sytuowania budynków na działkach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Pod uwagę trzeba brać wszystkie przepisy techniczo-budowlane. Budynek, który stoi na granicy nie może być większy od tego, który stoi zwrócony do niego ślepą ścianą na sąsiedniej działce. Starosta nie powinien wydać pozwolenia, bo to co jest dozwolone urbanistycznie niekonieczne musi być zgodne z przepisami budowlanymi.