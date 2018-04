Urzędników mianowanych mniej a dyrektorów bez konkursów więcej, i to połowę

O ponad połowę wzrosła liczba osób zajmujšcych wyższe stanowiska w urzędach. Coraz częœciej przychodzš spoza służby cywilnej.

Tak Ÿle w służbie cywilnej jeszcze nie było. Chętnych do pracy jest coraz mniej, a wiele doœwiadczonych osób odchodzi z urzędniczego korpusu. Drugi rok z rzędu ubyło urzędników mianowanych, czyli tych najlepiej wykwalifikowanych, którzy zdali trudny egzamin lub ukończyli Krajowš Szkołę Administracji Publicznej. Przybyło za to dyrektorów. I to o 52 proc.

„Rzeczpospolita" poznała treœć sprawozdania szefa służby cywilnej za zeszły rok. Dobrosław Dowiat-Urbański przyznaje w nim, że potrzebna jest systemowa reforma, która poprawi m.in. zasady i poziom wynagrodzeń. Pracownicy oczekujš zmian, które pozwolš im rozwijać się i awansować na szczeblach urzędowej kariery. A kryteria awansu nie zawsze sš jasne. Ostatnia nowelizacja ustawy o służbie cywilnej zniosła bowiem konkursy na wyższe stanowiska i zastšpiła je powołaniem.

– Powyżej naczelnika bez poparcia partyjnego przeważnie się już nie awansuje. Upolitycznienie i słabe, poza najwyższymi stanowiskami, pensje oraz oferty w sektorze prywatnym nie zachęcajš do pracy w służbie cywilnej – mówi Grzegorz Makowski z fundacji Batorego, wykładowca Collegium Civitas. I dodaje, że upolitycznienie w administracji publicznej zawsze było problemem, ale skala tego zjawiska była nieporównywalna z obecnš.

Awansować szczególnie trudno w ministerstwach i urzędach wojewódzkich. W ministerstwach na 342 osoby powołane na wyższe stanowiska aż 132 pochodziły spoza SC. W urzędach wojewódzkich ludzie spoza korpusu stanowili prawie połowę nowych dyrektorów.

Znacznie przybyło też kierowników. Na koniec 2016 r. w służbie cywilnej były 2103 wyższe stanowiska. Rok póŸniej już 3197.

– To szokujšce dane, zwłaszcza bioršc pod uwagę, że na takich stanowiskach zarabia się dużo – mówi Robert Barabasz, przewodniczšcy Solidarnoœci w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

Szef służby cywilnej łšczy wzrost liczby stanowisk z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej. I zastrzega, że wynagrodzenia osób zajmujšcych nowe wyższe stanowiska w KAS sš niższe od pensji pozostałych dyrektorów w służbie cywilnej. Co nie zmienia faktu, że nowi kierownicy zarabiajš ponad 10 tys. zł brutto. Pozostali pracownicy nie sš jednak już tak sowicie wynagradzani. Zwłaszcza w rzšdowej administracji terenowej. Na przykład inspektor ochrony œrodowiska zarabia 1588 zł netto, a kontroler weterynaryjny 1680 zł netto.

– To nieporozumienie, że osoby, które działajš w imieniu państwa, otrzymujš tak niskie płace – ocenia prof. Jakub Stelina, dziekan Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim.

Nic zatem dziwnego, że zainteresowanie pracš w służbie cywilnej jest coraz niższe. Œrednia liczba kandydatów w naborach spadła w 2017 r. w stosunku do 2013 r. ponadtrzykrotnie – z 36 do 11 kandydatów na miejsce. Š?