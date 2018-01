Lobbing w mętnej wodzie - komentuje Jolanta Ojczyk

Każdy, kto oglšdał serial „House of Cards", z pewnoœciš pamięta Remy'ego Dantona, który potrafił załatwić niejednš sprawę w Kongresie. Przeciętny Amerykanin wie, że takie osoby sš, i kojarzy je nie tylko z serialu. W Polsce rejestr podmiotów wykonujšcych działalnoœć lobbingowš liczy 43 strony, ale trudno powiedzieć, kto jest lobbystš. Nikt bowiem nie chce się ujawnić, by nie kojarzyć się z korupcjš.

Miało się to zmienić już wiele lat temu. W 2005 r. Polska uchwaliła ustawę o działalnoœci lobbingowej. Gdy w 2006 r. wchodziła ona w życie, media ostrzegały, że będzie martwym prawem. Choć bardzo się nie pomyliły, ustawa coœ jednak zmieniła. Dzięki niej mamy dostęp do projektów aktów prawnych i możemy œledzić prace nad nimi, odbyło się dziesięć wysłuchań publicznych – mało, ale więcej niż nic. Powstał też wspomniany rejestr, choć nie wynika z niego, kto kogo i po co reprezentuje.

Co gorsza, na liœcie nie ma tzw. lobbystów in-house, czyli zatrudnionych w firmie, dla której lobbujš, lobbować bowiem można tylko na podstawie umowy cywilnej. Nie ma też kar, które by odstraszały od załatwiania swoich spraw po cichu. W efekcie niewielu wie, kto w Polsce jest lobbystš i w jaki sposób grupy interesów wpływajš na proces legislacyjny.

Nagle pojawiło się œwiatełko nadziei. Szybko jednak przygasło. Projekt ustawy o jawnoœci życia publicznego, który miał zmienić zasady lobbingu, powiela te obowišzujšce. Co prawda rozszerza lobbing na akty prawa miejscowego przyjmowane przez samorzšdy, ale ich przedstawiciele zabiegajšcy w Sejmie o konkretne zmiany nadal będš uchodzić za ekspertów, podobnie jak prawnicy firm, zwišzków zawodowych itp. Nikt też chętnie nie powie, jak wpłynšł na zmianę danego przepisu i dlaczego.

A szkoda. Dobrze działajšcy lobbing mógłby dostarczać wiedzę, ekspertyzy, merytoryczne argumenty, i to za darmo. Tak jednak nie będzie. Dlaczego? Z pewnoœciš w mętnej wodzie łatwiej się ryby łapie. Byłoby lepiej, gdyby obywatele wiedzieli, że pan, z którym spotkał się jeden czy drugi poseł, to taki polski Remy Danton.