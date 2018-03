Polska-UE: Bruksela liczy na dalsze ustępstwa

Unia przyjęła poprawki zaproponowane przez PiS. I czeka na następne.

PiS zdaje sobie sprawę, że dalsze ustępstwa mogš być konieczne. Zakulisowe rozmowy w tej sprawie trwajš od kilku tygodni. – Było spotkanie Adama Bielana, wysłannika prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, z Martinem Selmayrem. W luŸnej atmosferze, w rezydencji ambasadora Polski przy UE – relacjonuje nieoficjalnie nasz rozmówca w Brukseli. Selmayr to ważna osoba w Komisji, sekretarz generalny tej instytucji, a wczeœniej szef gabinetu przewodniczšcego KE Jeana-Claude'a Junckera. Co istotne, Selmayr to niemiecki chadek. – Musiał dostać od Angeli Merkel sygnał do zakończenia tej sprawy – wyjaœnia nasz rozmówca.

Im bliżej wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r., tym większa chęć do zasypywania podziałów i wygaszania kompromitujšcych dla jednoœci UE sporów.

Z naszych informacji wynika, że na razie nie doszło do ustaleń, jakie miałyby być kolejne ustępstwa. Ale Komisja wyraŸnie dała do zrozumienia, że dotychczasowa taktyka rzšdu – czyli wyjaœnianie, biała księga itp. – nie działa. Obecne propozycje poprawek uważa za krok pożšdany, ale nie spieszy się z ocenš i analizuje propozycje polskiego rzšdu. – Dostaliœmy odpowiedŸ na rekomendacje, widzieliœmy też poprawki zgłoszone przez grupę posłów – mówi Alexander Winterstein, rzecznik KE.

W rekomendacjach, które sš częœciš formalnej procedury ochrony praworzšdnoœci w Polsce, Komisja wyliczała konieczne do przeprowadzenia zmiany w czterech ustawach sšdowniczych. W przesłanej 20 marca odpowiedzi Polska nie uznała argumentów Komisji i przekonywała, że reformy sš zgodne z konstytucjš.

Ale dwa dni póŸniej pojawiła się inicjatywa posłów PiS dotyczšca wprowadzenia poprawek w ustawach o Sšdzie Najwyższym i o sšdach powszechnych. Wyglšda to tak, jakby PiS chciał przedstawić ustępstwa jako własne inicjatywy będšce efektem oceny ustaw. – Rozumiemy, że rzšd musi zachować twarz. Nie zależy nam na upokorzeniu go. Może wybrać dowolny sposób, byle doszło do zmian – mówił nam kilka tygodni temu w nieoficjalnej rozmowie wysoki rangš przedstawiciel Komisji.

„Rzeczpospolita" już w ubiegłym tygodniu pisała, że PiS liczy się z koniecznoœciš ustępstw oraz z tym, że mogš być one dalej idšce niż propozycje sprzed kilku dni. Nasi rozmówcy z Nowogrodzkiej przekonujš jednak, że nie będzie miało to wpływu ani na twardy elektorat, ani na nastroje w partii rzšdzšcej. Bo w PiS dominuje poglšd, że rdzeń reform nie ulega zmianie, a zamknięcie frontu z Brukselš jest koniecznoœciš. Istotne jest przekonanie centrowego elektoratu i wzmocnienie pozycji premiera Mateusza Morawieckiego.

Sam fakt, że propozycja poprawek nie jest oficjalnš odpowiedziš rzšdu na rekomendacje, ułatwia sprawę, bo pozwala na kontynuację nieformalnego dialogu Warszawa–Bruksela. – Komisja chce porozumienia. Ale najpierw wycišgnie od Polski maksimum ustępstw – słyszymy w KE.

Dla PiS to sprawa o podstawowym znaczeniu. Nowe otwarcie w relacjach z Brukselš ułatwi start kampanii samorzšdowej, który planowany jest na połowę kwietnia.