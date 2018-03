Polska może wrócić na salony Unii Europejskiej

Porozumienie Francji i Niemiec co do reformy strefy euro się rozmywa. To dla nas przepustka do głównego nurtu integracji.

Angela Merkel spotka się w poniedziałek około 18 w Warszawie w cztery oczy z Mateuszem Morawieckim. Po kurtuazyjnej wizycie w Pałacu Prezydenckim znów będzie rozmawiała z premierem, tym razem przy kolacji. Pięciogodzinna wizyta zaraz po utworzeniu nowego rzšdu i spotkaniu w Pałacu Elizejskim z Emmanuelem Macronem to dla Berlina sposób na pokazanie, że mimo licznych sporów rzšdu PiS z Brukselš Niemcy nadal uważajš Polskę za kluczowego partnera i nie zgodzš się na budowę bez niej „małej Unii".

Szczyt Weimarski

Ale Merkel chce też ustalić z Morawieckim, czy jest gotowy powrócić do głównego nurtu integracji, realnie wejœć do grona „pięciu wielkich krajów", które po Brexicie będš decydować o przyszłoœci Unii. Jednym z rozstrzygajšcych punktów jest reforma wymiaru sprawiedliwoœci. W pištek w Warszawie nowy szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas podkreœlił, że Niemcy wolałyby uniknšć głosowania w Radzie UE nad tym, czy uznać Polskę za kraj trwale łamišcy zasady państwa prawa w ramach art. 7 traktatu o UE. Do tego Warszawa musi jednak zmienić przynajmniej niektóre zapisy reformy wymiaru sprawiedliwoœci, np. w sprawie rewizji nadzwyczajnej wyroków z przeszłoœci. Po pištkowym spotkaniu szefów obu dyplomacji można odnieœć wrażenie, że Polska jest na to otwarta.

Przyjęcie przez Polskę uchodŸców w ramach uzgodnionego w Brukseli mechanizmu, punkt, który od 2015 r. bardzo dzielił Warszawę i Berlin, też stracił na ostroœci. Po wyborach Niemcy mocno skręciły na prawo, wchodzšca w skład koalicji rzšdowej CSU, a tym bardziej opozycyjna AfD, chcš maksymalnie ograniczyć liczbę imigrantów, co zbliża niemieckie stanowisko do polskiego. Dodatkowo Francja, najważniejszy partner Berlina w zjednoczonej Europie, odrzuca na przyszłoœć utworzenie stałego mechanizmu podziału uchodŸców.

Oba kraje łšczy też obawa o narastajšcy protekcjonizm administracji Donalda Trumpa. Polska jest tu bezpoœrednio zależna od Niemiec: załamanie eksportu naszego sšsiada bezpoœrednio odbije się na sprzedaży polskich firm za granicš, która i tak w tym roku nieco spowolniła.

Spoiwem Unii mogš się stać obawy nie tylko przed Trumpem, ale także przed autorytaryzmem Recepa Erdogana, a przede wszystkim – Władimira Putina. Po próbie morderstwa Siergieja Skripala na porzšdku dnia staje budowa Nord Stream 2. Ale to, co można było dotšd uznać za polskš obsesję, ma teraz szerszy wymiar: sprawa została m.in. podniesiona w debacie w Izbie Gmin nad odpowiedziš na rosyjskš agresję.

Ukoronowaniem powrotu do normalniejszych relacji Polski z Uniš po dwóch latach napięć byłby szczyt przywódców Trójkšta Weimarskiego. Ostatnie takie spotkanie odbyło się pięć lat temu. Niemcy sš za, ale po raz pierwszy także Francja, na którš przypada organizacja szczytu, popiera takš inicjatywę choć na razie nie ma konkretnej daty. Zdaniem Francuzów zaczyna się pojawiać „substancja" do rozmów.

Po zerwaniu w wštpliwych okolicznoœciach w paŸdzierniku 2016 r. kontraktu na zakup helikopterów Caracal i odwołaniu wizyty prezydenta Hollande'a nastšpiło roczne zamrożenie stosunków między oboma krajami. Ale od kilku miesięcy zaufanie wraca. W Paryżu dobrze przyjęto przystšpienie przez nasz kraj do inicjatywy europejskiej obronnoœci (PESCO), Warszawa spokojnie zaakceptowała z kolei zmianę dyrektywy o pracownikach delegowanych, a teraz dobrze posuwajš się rozmowy o modyfikacji warunków œwiadczenia usług transportowych. Wizytę w Polsce w stulecie niepodległoœci potwierdził Macron.

Populiœci na fali

Ale jest też szerszy kontekst. Pomysł francuskiego przywódcy zasadniczego pogłębienia strefy euro (osobny budżet, minister finansów i parlament), budowa „Europy dwóch prędkoœci", co wywoływało tyle obaw w Warszawie, rozpływa się w czasie. W sobotę, przyjmujšc w Pałacu Elizejskim kanclerz Merkel, Macron zapowiedział, że oto „otwiera się nowy etap, w którym trzeba będzie podjšć wiele ważnych decyzji dla Europy". Jednak Ÿródła w otoczeniu obu przywódców przyznajš, że ambitne pomysły francuskiego prezydenta zostały odłożone do szuflady, zaœ „mapa drogowa", która ma zostać uzgodniona w czerwcu, obejmie znacznie bardziej ograniczone, techniczne rozwišzania jak przekształcenie Europejskiego Mechanizmu Stabilnoœci w Europejski Fundusz Walutowy oraz dokończenie unii bankowej (gwarancje depozytów). Aby utrzymać pozory, że wielka wizja reformy Unii pozostaje żywa, do grudnia obywatele krajów Wspólnoty ustalš, czego chcš od zjednoczonej Europy. Ale wówczas, na kilka miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, czasu na uzgodnienia już nie będzie. Sprawa zostaje odłożona do 2020–2021 roku, gdy Merkel i Macron będš jeszcze u władzy.

Porzucenie poważnej reformy strefy euro to wynik narastajšcej fali populizmu w Rzymie czy Wiedniu, ale także oporu CSU i spektakularnego wyniku eurosceptycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD). W Berlinie niewielu chce przyjmować zobowišzania do spłacenia długów za Włochy i inne kraje, które nie przeprowadziły reform rynkowych.

Dla Polski to nie jest jednak zła wiadomoœć. Ze swojš niechęciš do przyjęcia euro i przekazania dodatkowych kompetencji Brukseli polski rzšd w nowym układzie sił mniej już odstaje od innych państw Wspólnoty. Skoro agenda zmian jest już tak mało ambitna, dostosować się do niej Morawieckiemu będzie dużo łatwiej. Z braku poważnych reform Unii priorytetem w Brukseli będzie teraz ustalenie warunków brexitu oraz wynegocjowanie nowej perspektywy finansowej po 2020 r. Warszawa, która od poczštku trzymała się wspólnego frontu Wspólnoty w rozmowach z Brytyjczykami, a w negocjacjach na temat budżetu ma prawo weta, może w obu przypadkach wystšpić jako zupełnie równoprawny partner pozostałych 26 krajów UE.