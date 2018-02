Słojewska: Kosztowna gra pozorów Polski z Unią

Bruksela nie może nas bezpoœrednio ukarać za łamanie praworzšdnoœci, więc cieszy się z załagodzenia sporu. Ale i tak zapłacimy za gorsze relacje z UE.

Widać to było na unijnym szczycie poœwięconym przyszłemu budżetowi. Z jednej strony pojednawcze gesty pod adresem Polski: spotkanie Timmermans – Morawiecki czy zaproszenie polskiego premiera na kolację w wšskim gronie przywódców UE. Ale to nie powoduje zmniejszenia presji Komisji, i częœci państw członkowskich, na Warszawę. Jak dowiadujemy się nieoficjalnie, Timmermans interweniował u Bułgarów, gdy na poczštku prezydencji w styczniu sugerowali, że nie ma się co spieszyć z rozpatrywaniem wniosku Komisji o uruchomienie artykułu 7.1. Także polscy dyplomaci próbowali przekonywać, że dyskusja jest przedwczesna i trzeba poczekać do 20 marca, czyli terminu wyznaczonego przez samš KE na naprawienie uchybień w ustawach sšdowniczych i wycofanie przez niš wniosku. Bezskutecznie, bo sprawa stanie formalnie na spotkaniu ministrów UE 27 lutego. I choć na tym etapie nie będzie ani wysłuchania Polski, ani formalnych wniosków, bo rzeczywiœcie trzeba poczekać do 20 marca, to jednak sprawa ta pokazuje, że Komisja boi się, żeby retoryka Polski nie była tylko grš na czas.

Drugim torem idzie kwestia warunkowoœci przyszłego unijnego budżetu po 2020 roku, czyli uzależnienia transferów od praworzšdnoœci. Według powszechnego przekonania Jarosław Kaczyński wymienił rzšd, żeby poprawić relacje z Brukselš. Morawiecki rozpoczšł zatem ofensywę wdzięku. Do Brukseli może nawet przyjedzie, po raz pierwszy w tej roli, minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro. To wszystko jest robione w nadziei, że upadnie pomysł warunkowoœci politycznej.

Ale znów ani Bruksela, ani stolice innych państw UE nie chcš dać się zwieœć słownym obietnicom i na wszelki wypadek KE przygotowuje mechanizm powišzania pieniędzy z istnieniem niezależnego i skutecznego wymiaru sprawiedliwoœci. Podkreœlajšc, że to przecież nie sankcje, tylko pozytywne zachęty dla tych, którzy chcš więcej pieniędzy. Coraz częœciej przywódcy, w tym Angela Merkel, wspominajš też o powišzaniu unijnych transferów z politykš migracyjnš. I powtarzajš bez przerwy, że solidarnoœć to nie jest droga jednokierunkowa. I znów: to nie sankcja za odmowę przyjęcia uchodŸców, choć prawa oczywiœcie trzeba przestrzegać.

Ale modyfikacja kryteriów przyznawania unijnych funduszy, tak żeby regiony zmagajšce się z potrzebš integracji migrantów dostały na to pienišdze z unijnego budżetu. Będzie więc gra pozorów na oficjalnym froncie sporu o praworzšdnoœć, gdzie z jednej strony rzšd będzie udawał, że coœ zmienia, a Komisja będzie udawała, że to docenia. Ale pieniędzy dla Polski i tak będzie mniej.