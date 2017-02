Roboty i sztuczna inteligencja: europosłowie za odpowiedzialnością prawną w UE

Wraz ze wzrostem użycia robotów pojawiają się kwestie natury etycznej, związane, na przykład, z prawem do prywatności i bezpieczeństwem - podkreślają posłowie. Wezwali Komisję Europejską do opracowania przepisów dotyczących robotyki i sztucznej inteligencji, które pozwoliłyby zachować standardy etyki i bezpieczeństwa przy wykorzystywaniu potencjału tego typu technologii. Europosłowie podkreślają, że kilka państw planuje już wprowadzenie podobnych przepisów, lecz to UE powinna przejąć prowadzenie w ustanawianiu standardów w tym zakresie po to, aby uniknąć narzucania ich przez kraje trzecie.

Dla europosłów niezwykle istotna jest kwestia ustalenia zasad odpowiedzialności cywilnej, szczególnie w odniesieniu do samochodów bez kierowcy. Wezwali oni do ustanowienia obowiązkowego ubezpieczenia oraz dodatkowego funduszu zapewniającego rekompensatę ofiarom wypadków z udziałem tego typu pojazdów. Posłowie chcą, by Komisja rozważyła utworzenie specjalnego statusu prawnego dla robotów, w dłuższym okresie, co pozwoliłoby ustalać, kto ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez nie szkody.

Posłowie wezwali również Komisję Europejską, aby rozważyła utworzenie europejskiej agencji robotyki i sztucznej inteligencji, która wspierałaby władze publiczne w dziedzinie techniki, etyki oraz zagadnień prawnych. Proponują ustanowienie dobrowolnego kodeksu etyki w dziedzinie robotyki dla badaczy oraz projektantów, który zapewniłby, że działają oni w zgodzie za zasadami etycznymi i prawnymi oraz, że projektowanie i używanie robotów odbywa się z poszanowaniem godności ludzkiej.

Jak zauważają posłowie Parlamentu Europejskiego , gwałtowny rozwój w dziedzinie robotyki może spowodować zmiany na rynku pracy poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, zmianę rodzaju pracy i likwidację niektórych stanowisk. Wzywają Komisję do uważnego obserwowania tych trendów.

Rezolucja została przyjęta 396 głosami za, przy 123 glosach przeciw i 85 wstrzymujących się od głosu. Komisja nie ma obowiązku działania na podstawie parlamentarnych rekomendacji, ale musi podać powód niepodejmowania działań.