Polska gorzej w rankingu praworządności

Polska znalazła się na 25. miejscu na œwiecie w rankingu praworzšdnoœci. Pogarsza się ocena ochrony praw podstawowych i ograniczeń dla rzšdzšcych.

Korespondencja z Brukseli

Poniżej dalsza częœć artykułu

World Justice Project co rok – dwa lata sporzšdza globalny ranking praworzšdnoœci. To kompleksowe zestawienie nabiera wyjštkowego znaczenia teraz, gdy Komisja Europejska prowadzi przeciwko Polsce procedurę o naruszenie praworzšdnoœci i zapowiada ograniczenie transferów z unijnego budżetu dla krajów, które majš problemy z jej przestrzeganiem. Komisja musi jednak opracować metodologię, która pozwoli jej w obiektywny i precyzyjny sposób ocenić praworzšdnoœć państw członkowskich. Raport WJP gotowy jest już teraz.

Opiera się on na ocenach ekspertów oraz na wywiadach ze zwykłymi ludŸmi. Chodzi o to, żeby mieć ocenę zarówno fachowców, jak i osób, które na co dzień mogš ocenić, jak funkcjonuje państwo prawa w ich życiu.

W ostatnim rankingu WJP Polska znalazła się na 25. miejscu na 113 sklasyfikowanych państw, co oznacza spadek o 3 lokaty w porównaniu z poprzednim zestawieniem. Spoœród państw UE w zestawieniu ujęto 21, i w tej stawce Polska jest na 14. miejscu. Za nami znalazły się Słowenia, Rumunia, Włochy, Chorwacja, Węgry, Grecja i Bułgaria. Nasz ogólny wynik to 0,67 w skali od 0 do 1. Jest on œredniš 44 wskaŸników podzielonych na osiem kategorii: ograniczenia dla rzšdzšcych, brak korupcji, otwarty rzšd, prawa podstawowe, porzšdek i bezpieczeństwo, egzekwowanie prawa, sprawiedliwoœć w sprawach cywilnych, sprawiedliwoœć w sprawach karnych.

W czterech tych kategoriach nasza pozycja uległa pogorszeniu. Sš to: ograniczenia dla rzšdzšcych, otwarty rzšd, prawa podstawowe oraz sprawiedliwoœć w sprawach karnych.

Ranking zawiera tylko wskaŸniki, trudno więc ocenić, co stoi za spadkiem Polski o 3 pozycje. Pomocna w tym jest metodologia: w przypadku Polski ocena została sporzšdzona jesieniš 2016 r. Nie uwzględnia zatem ustaw sšdowniczych przyjętych w 2017 r. ani zmian dokonywanych w sšdach przez rzšd PiS. Ale bierze już pod uwagę ograniczenie niezależnoœci Trybunału Konstytucyjnego, bo to nastšpiło w 2016 r.

Widać to w analizie szczegółowego rozbicia pierwszej zniżkowej kategorii, czyli ograniczeń dla rzšdzšcych. W porównaniu z ocenš sporzšdzonš w okresie końcówki rzšdu PO pogorszyła się ocena dotyczšca ograniczeń dla rzšdzšcych ze strony władzy ustawodawczej, władzy sšdowniczej oraz niezależnego audytu.

Po roku rzšdów PiS znaczšco pogorszyła się też ocena praw podstawowych według bardziej szczegółowych wskaŸników, jak brak dyskryminacji, prawo do życia i bezpieczeństwa, wolnoœć słowa, wolnoœć wyznania, prawo do zgromadzeń. Jedynym wskaŸnikiem w tej kategorii, który uległ poprawie (o 0,01 pkt) były prawa pracownicze.

Praworzšdnoœć może stać się istotnym kryterium przyznawania pieniędzy z nowego unijnego budżetu po 2020 roku. Jak pisaliœmy w „Rzeczpospolitej", Komisja Europejska przygotowuje projekt legislacji, który przedstawi 2 maja wraz z projektem nowego wieloletniego budżetu UE. — Będzie powišzanie wydatków z całego budżetu UE, nie tylko z polityki spójnoœci, z praworzšdnoœciš. To dużo ważniejsze kryterium niż wiele obowišzujšcych dziœ technicznych warunków, które kraj musi spełnić, żeby dostać unijne pienišdze – powiedziała „Rzeczpospolitej" Vera Jurova, unijna komisarz sprawiedliwoœci. Chce ona konstruować mechanizm oceniajšcy, czy sšdownictwo państwa członkowskiego jest niezależne i skuteczne, tak aby mogło pilnować wydawania unijnych pieniędzy.