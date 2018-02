Unijne pieniądze tylko dla praworządnych

2 maja Bruksela przedstawi sposób na powišzanie wypłaty funduszy z przestrzeganiem prawa.

Věra Jourová, unijna komisarz sprawiedliwoœci, zapowiedziała w rozmowie z „Rzeczpospolitš", że 2 maja wraz z projektem wieloletniego budżetu UE na okres po 2020 r. Komisja Europejska przedstawi pomysł, jak uzależnić przekazywanie wszystkich funduszy (nie tylko z polityki spójnoœci) od zachowania praworzšdnoœci. – Musimy być tak precyzyjni, jak się da – twierdzi.

Prawnicy Komisji już rozpoczęli prace nad legislacyjnym opisaniem tego mechanizmu i projektem odpowiedniej regulacji. Będzie gotowy również 2 maja. – Mam bardzo mocne poparcie innych komisarzy dla wprowadzenia takiej zależnoœci – zapewnia Jourová.

W mechanizmie będzie mowa o koniecznoœci istnienia niezależnego i efektywnego wymiaru sprawiedliwoœci, który byłby gwarantem skutecznej walki z korupcjš i nadużyciami przy wykorzystywaniu unijnych funduszy, oraz skutecznego systemu audytu.

Ponadto będzie w nim mowa o ważnej roli urzędu prokuratora europejskiego, który zacznie działać w 2020 r. i będzie się zajmował œciganiem nieprawidłowoœci przy wydawaniu funduszy europejskich. Ale nie w Polsce, bo rzšd nie dołšczył do tej inicjatywy. Zdaniem Jourovej powinien to przemyœleć, bo udział w urzędzie prokuratora europejskiego będzie ważnym elementem przy konstruowaniu kryteriów wykorzystania pieniędzy UE.

Czeska komisarz podkreœla, że ma poparcie płatników netto unijnego budżetu. Według niej krajom beneficjentom netto też trudno będzie się sprzeciwić wprowadzeniu mechanizmu, bo oznaczałoby to przyznanie się do problemów z praworzšdnoœciš. Żeby uniknšć krytyki, kryteria majš być szczegółowe, odnosić się tylko do wymiaru sprawiedliwoœci i precyzować, że chodzi o wydawanie unijnych pieniędzy.

W obecnym wieloletnim budżecie w latach 2014–2020 Polska może dostać ponad 80 mld euro z polityki spójnoœci. Po 2020 r. ryzykujemy zmniejszenie tej puli ze względu na wyjœcie z UE dużego płatnika – Wielkiej Brytanii – oraz pojawienie się nowych priorytetów finansowych, takich jak obrona, bezpieczeństwo, migracja. Uzależnienie transferów od praworzšdnoœci mogłoby sprawić, że korzystanie z tej mniejszej puli pieniędzy stałoby się trudniejsze.