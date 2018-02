Rumunia grzeszy jak Polska

Jeœli Bukareszt nie wycofa reformy sšdownictwa, może zapomnieć o akcesji do strefy Schengen – ostrzega Bruksela.

Ostrzeżenie padło w œrodę z ust przewodniczšcego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera, który przyjmował w Brukseli rumuńskiego prezydenta Klausa Iohannisa. W Bukareszcie liczono, że decyzja o wejœciu kraju do porozumienia o zniesieniu kontroli granicznych zapadnie w Radzie UE jeszcze w tym roku i zostanie wprowadzona w życie do końca przyszłego roku.

– To jest kwestia godnoœci naszego narodu. Rumuni nie mogš być traktowani jak obywatele drugiej kategorii w Unii. Dlatego naturalnym miejscem naszego państwa jest strefa Schengen – przekonywał Iohannis.

Prawicowy prezydent ma jednak ograniczone kompetencja, zaœ opozycja wobec socjaldemokratycznego rzšdu jest słaba. Dlatego nowa premier Viorica Dancila na razie wcale nie chce wstrzymywać reformy, która zdaniem Trybunału Konstytucyjnego jest sprzeczna z ustawš zasadniczš kraju. Już w połowie stycznia w liœcie do władz w Bukareszcie Juncker, a także jego zastępca Frans Timmermans napisali, że podważenie niezależnoœci sšdownictwa zagraża skutecznej walce z korupcjš. Rumunia, razem z Bułgariš, od przystšpienia do Unii Europejskiej w 2007 r. jest przedmiotem regularnego nadzoru ze strony Komisji Europejskiej w sprawie walki z korupcjš. Iohannis chciałby doprowadzić do zniesienia i tego mechanizmu przed upływem swojej kadencji w 2019 r.

W połowie stycznia na ulice stolicy wyszło przynajmniej 50 tys. manifestantów. Protestowali przeciwko przyjęciu projektu ustawy, zgodnie z którym jeœli wartoœć nadużyć będzie mniejsza niż 200 tys. euro, nie będzie to uważane za przestępstwo kryminalne.

Prawdziwš władzę w Rumunii ma jednak socjaldemokrata Liviu Dragnea. Nie może być premierem, bo jest oskarżony o zdefraudowanie unijnych œrodków pomocowych. Ale z tego też powodu nie zamierza forsować walki z korupcjš.

W œrodę Juncker zapowiedział, że na razie Komisja Europejska nie zamierza uruchamiać wobec Rumunii procedury z artykułu 7 traktatu o UE, zgodnie z którym Rada UE może uznać dany kraj za „trwale łamišcy zasady państwa prawa".

– W Rumunii nadal działa niezależny wymiar sšdowniczy, czego nie można powiedzieć o wszystkich krajach członkowskich – oœwiadczył Luksemburczyk, robišc aluzję do Polski i sporu o polski Trybunał Konstytucyjny.

Jednak spór z Brukselš oznacza, że Rumunia może dołšczyć do krajów Unii, które nie będš chciały głosować za sankcjami wobec Warszawy. Zdaniem unijnych dyplomatów nie ma już teraz szans, aby zebrać w tej sprawie większoœć 22 krajów członkowskich, dlatego procedura przeciw naszemu krajowi będzie zapewne bez końca przedłużana.

W przypadku Rumunii, która przejmuje przewodnictwo w Unii w przyszłym roku, możliwoœci sankcji sš natomiast o wiele większe. Już wczeœniej wiele krajów Wspólnoty miało wštpliwoœci co do przyjęcia kraju do strefy Schengen w atmosferze rosnšcego zaniepokojenia nielegalnš imigracjš. Chodzi w szczególnoœci o zalew ludnoœci romskiej. Spór o korupcję i niezależnoœć sšdownictwa daje wielu zachodnim stolicom doskonały pretekst do wstrzymania decyzji o poszerzeniu strefy, gdzie na granicach nie obowišzujš kontrole paszportowe.

Konsekwencje kryzysu z Rumuniš poniesie także Bułgaria, która również nie należy do Schengen i gdzie korupcja rozwinęła się na dużš skalę. Sofia przewodniczy obecnie pracom Unii Europejskiej.