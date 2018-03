Donald Tusk: Atak na Skripala prawdopodobnie z Moskwy

Wyrażam pełna solidarnoœć z brytyjskš premier Theresš May w zwišzku z brutalnym atakiem, zainspirowanym prawdopodobnie przez Moskwę - napisał na Twitterze przewodniczšcy Rady Europejskiej Donald Tusk. Były polski premier zapowiedział, że jest gotowy poruszyć sprawę otrucia Siergieja Skripala podczas przyszłotygodniowego szczytu Unii Europejskiej.

Premier Theresa May oceniła jako "wysoce prawdopodobny" udział Moskwy w otruciu Skripala i jego córki. Z kolei zapytana o to, czy Rosja ponosi winę za atak na byłego agenta, Sarah Sanders, sekretarz prasowa Departamentu Stanu powiedziała, że "jesteœmy z naszym sojusznikiem i w pełni go popieramy".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Siergiej i Julia Skripal zostali otruci w niedzielę 4 marca. Mężczyzna przez wiele lat był podwójnym agentem. Agent GRU przekazywał informacje brytyjskiej jednostce MI6. Brytyjski rzšd do północy oczekiwał wyjaœnień w tej sprawie od Moskwy. Rosja do tej pory odrzucała zarzuty mówišce o tym, że stoi za otruciem.

"Dla prawdziwych przyjaciół powinno być oczywiste: w czasie rozpowszechniania się fake newsów, mieszkania się w nasze wybore i atakowania ludzi na naszym terytorium przy pomocy Zwišzków V, naszš odpowiedziš nie mogš być transatlantyckie kłótnie, ale transatlantycka jednoœć" - napisał na Twitterze Donald Tusk.

For real friends, this should be obvious: At a time of fake news spreading, meddling in our elections, and attacks on people on our soil with nerve agent, the response must not be transatlantic bickering but transatlantic unity. — Donald Tusk (@eucopresident) March 14, 2018

Wyraził też solidarnoœć z Theresš May i zapowiedział, że jest gotowy umieœcić temat otrucia Skripala w agencie przyszłotygodniowego szczytu Unii Europejskiej.

I express my full solidarity with PM @theresa_may in the face of the brutal attack inspired, most likely, by Moscow. I’m ready to put the issue on next week’s #EUCO agenda. — Donald Tusk (@eucopresident) March 14, 2018

W œrodę Boris Johnson. minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, wezwał do pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ ws. ataku na Skripala.