Merkel: Polska przyjmuje uchodźców, choć może innych niż reszta UE

Polityka migracyjna Unii Europejskiej była jednym z głównych tematów rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Niemiec Angelš Merkel w Warszawie. - Podkreœliliœmy dzisiaj, że również Polska przyjmuje uchodŸców. Być może pod względem geograficznym to sš uchodŸcy z innych regionów, ale Polska ma też tutaj swój wkład - powiedziała na konferencji prasowej szefowa niemieckiego rzšdu.

W grudniu Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwoœci UE sprawę przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom w zwišzku z niewykonaniem przez te kraje decyzji o relokacji uchodŸców. - Pozywamy dziœ Węgry, Czechy i Polskę do Trybunału w zwišzku z tym, że kraje te nie pokazały, nawet po uzasadnionych opiniach wydanych latem, że będš respektować zobowišzania prawne i uczestniczyć w relokacji, aby wykazać się solidarnoœciš wobec Grecji i Włoch - mówił na konferencji prasowej w Brukseli wiceszef KE Frans Timmermans.

Politycy europejscy coraz częœciej uznawali jednak system kwotowy za niesprawny. W grudniu przewodniczšcy Rady Europejskiej Donald Tusk wysłał notę do stolic unijnych, w której napisał, że wprowadzenie systemu kwotowania uchodŸców okazało się nieskuteczne i podzieliło państwa członkowskie. "Kwestia obowišzkowych kwot okazała się wysoce dezintegrujšca, a podejœcie to okazało się nieskuteczne" - napisał. Zapowiedział, że jeœli nie będzie w tej sprawie rozwišzania do czerwca 2018 r., to zaproponuje "dalsze działania".

Kwestie migracji były jednymi z najważniejszych w czasie rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Angelš Merkel, która kilka dni wczeœniej została zaprzysiężona na czwartš kadencję na stanowisku kanclerza Niemiec.

- Unia Europejska przede wszystkim do czerwca ma wiele zadań przed sobš. Chodzi m.in. tutaj o próbę - i mam nadzieję, że to będzie pomyœlna próba - żeby stworzyć wspólny europejski system azylowy. Mam nadzieję, że znajdziemy tutaj drogi, możliwoœci. Podkreœliliœmy dzisiaj, że również Polska przyjmuje uchodŸców. Być może pod względem geograficznym to sš uchodŸcy z innych regionów, ale Polska ma też tutaj swój wkład - mówiła Merkel w czasie konferencji prasowej po zakończeniu rozmów.

- Chcemy wesprzeć agencję Frontex i mamy wspólne projekty poza Uniš Europejskš, aby zwalczać przyczyny migracji. To, że chcemy nielegalnym przemytnikom ukrócić proceder, to jest chyba oczywiste i dlatego też musimy zadbać o dobre perspektywy w tych krajach, z których przybywajš do nas dzisiaj uchodŸcy - dodała.

- Nie podlega dyskusji, że niektóre kraje sš bardzo dotknięte kwestiami migracji. Tutaj nie mam na myœli Niemiec, tylko np. takie kraje jak Włochy, które przecież nie majš żadnego wpływu na to, że w Libii mamy niestabilne struktury i którzy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie granicy, oni sš jeszcze zupełnie inaczej konfrontowani tš kwestiš - zaznaczyła Merkel. - Chcemy ich wspierać wszelkimi siłami i trzeba się zastanowić, czy kraje, które majš takie położenie zewnętrzne w UE, czy te obcišżenia, które ponoszš, czy możemy to jakoœ uwzględnić w takiej perspektywie finansowej œredniookresowej. Dużo się jeszcze tutaj dzieje w tym zakresie. Musimy zobaczyć do czerwca, czy uda się stworzyć wspólny europejski system azylowy - powiedziała.

Premier Morawiecki stwierdził, że Polsce zależy na stworzeniu wspólnego, europejskiego systemu azylowego, "który będzie akceptowalny, solidarnoœciowy". - Chcemy jednak poprosić naszych partnerów, żeby uszanować pewne delikatnoœci zwišzane z elementami wewnętrznej suwerennoœci - kogo kto chce przyjmować, na jakich zasadach. Aczkolwiek też, jak pani kanclerz wspomniała wczeœniej, uważamy że i agencja Frontex powinna we wzmożony sposób działać dla potrzeb umocnienia granic zewnętrznych i uważamy, że cały system azylowy, system migracyjny i dotyczšcy uchodŸców, rzeczywiœcie jest do jakiegoœ przeglšdu, do jakiegoœ remontu. Chcemy pracować przy tym nowym kształcie systemu z naszymi partnerami europejskimi bardzo blisko - zapowiedział Morawiecki.

Rzšd PiS od poczštku podkreœlał, że nie bierze udziału w obowišzkowej relokacji uchodŸców, ponieważ przyjmuje falę migracji z Ukrainy. - Nie będziemy deklarować przyjęcia (uchodŸców - przyp. red.), dlatego że my już przyjęliœmy Ukraińców, którzy sš w Polsce. Dla nas priorytetem, najważniejszym zadaniem jest bezpieczeństwo. Takimi umotywowanymi ideologicznie koncepcjami, typu relokacja, przesiedlenie, nie będę narażał Polski i Polaków na zagrożenia - mówił m.in. w paŸdzierniku 2017 roku Mariusz Błaszczak, ówczesny szef MSW, obecnie szef resortu obrony. Dodał, że w Polsce jest ponad 1 mln obywateli Ukrainy, którzy w jakiejœ częœci uciekli przed wojnš po rosyjskiej napaœci na ich kraj, a w jakiejœ częœci sš emigrantami ekonomicznymi. Jak ocenił, ludzie ci, w przeciwieństwie do muzułmanów, bardzo dobrze się integrujš.

Na konferencji prasowej Morawiecki wyraził zadowolenie, że wizyta Merkel w Polsce jest jednš z pierwszych, jakš niemiecka kanclerz odbywa po czwartym wyborze na szefa rzšdu. - Cieszę się, że kolejny raz Polska będzie miała w osobie szefa niemieckiego rzšdu partnera, przyjaciela i że będziemy mogli razem kontynuować współpracę przy rozwišzywaniu problemów europejskich, bilateralnych i też w szerszej perspektywie. Cieszę się także, że jest wola pogłębienia polsko-niemieckiego partnerstwa, o której mowa jest też w umowie koalicyjnej nowego niemieckiego rzšdu - podkreœlił.

Po rozmowach z Mateuszem Morawieckim, Angela Merkel udała się na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudš w Belwederze.