Verhofstadt: Odwołamy Czarneckiego, nie zgłosimy nikogo na jego miejsce

- Nie przedstawimy własnego kandydata na stanowisko wiceprzewodniczšcego po odwołaniu Ryszarda Czarneckiego - zapowiedział w rozmowie z RMF RM Guy Verhofstadt, przywódca frakcji ALDE w Parlamencie Europejskim. Polski eurodeputowany może zostać odwołany ze stanowiska.

Możliwe odwołanie Czarneckiego spowodowane jest jego słowami wypowiedzianymi pod adresem innej eurodeputowanej, Róży Thun. - Podczas II Wojny Œwiatowej mieliœmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Różę von Thun und Hohenstein - mówił w rozmowie z niezalezna.pl wiceprzewodniczšcy PE. Polityk PiS w ten sposób zareagował na udział Róży Thun w niemieckim reportażu o bieżšcej sytuacji w Polsce.

Liderzy czterech grup politycznych Parlamentu Europejskiego - Europejskiej Partii Ludowej, socjaldemokratów, liberałów i demokratów z ALDE oraz Zielonych - napisali w tej sprawie list do szefa PE Antonio Tajaniego, domagajšc się odwołania Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczšcego europarlamentu.

We wtorek Thun i Czarnecki spotkali się z Tajanim, który zaprosił każde z nich osobno do siebie, by wyjaœnić kontrowersje wokół wypowiedzi polityka PiS. Spotkania nie przyniosły przełomu.

W rozmowie z RMF FM Guy Verhofstadt, lider europejskich liberałów w PE, zapowiedział, że jego frakcja nie będzie proponowała kandydata na miejsce Czarneckiego po jego odwołaniu. Były premier Belgii zapewnił, że szefowie grup politycznych w parlamencie uzgodnili, że stanowisko wiceszefa PE wcišż powinno należeć do Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - frakcji, w której jest PiS.

- Uzgodniliœmy, że po odwołaniu Czarneckiego to konserwatyœci z EKR przedstawiš swojego kandydata - powiedział Verhofstadt, w sprawie którego instytut Ordo Iuris wysłał dziœ wniosek do przewodniczšcego Tajaniego. W zwišzku z toczšcš się sprawš karnš, założonš przez dra Bawera Aondo-Akaa, Ordo Iuris domaga się uchylenia immunitetu parlamentarnego Verhofstadta. Powodem sš słowa Belfa z lipca 2017 roku, gdy nazwał Marsz Niepodległoœci w Warszawie marszem "kilka tysięcy faszystów, neonazistów, białych suprematystów".

Teoretycznie więc wcišż inny Polak mógłby zostać nowym wiceprzewodniczšcym PE. Według informacji RMF FM, apetyt na stanowisko po Czarneckim majš jednak inne, mniejsze frakcje.