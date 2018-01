Premier Bułgarii: Nie kwestionowałem neutralności Tuska

Według portalu Borysow powiedział "Powinniœmy pozostać neutralni, bezstronni. Donald Tusk nie powinien ingerować w polskš politykę". Politico zestawiło to z ostatnim wywiadem Tuska dla "Tygodnika Powszechnego", w którym przewodniczšcy Rady Europejskiej okreœlił Prawo i Sprawiedliwoœć mianem partii autorytarnej, która mogłaby doprowadzić do wyjœcia Polski z Unii Europejskiej.

"Nie komentowałem ani nie kwestionowałem bezstronnoœci i neutralnoœci szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Nigdy bym tego nie zrobił" - napisał na Twitterze Borysow, dodajšc film z pełnym swoim wystšpieniem. "Mówiłem o potrzebie, aby to Rada pozostała bezstronna i neutralna w postępowaniu w sprawie Artykułu 7. (traktatu o UE) w przypadku Polski" - dodał bułgarski premier.

I did not comment or question @eucopresident Tusk's impartiality and neutrality. I never would.

I spoke of the need for us as the Council Presidency to remain impartial and neutral in the handling of Poland's Article 7 procedure.

