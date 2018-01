Tusk: Polska stanęła okoniem wobec wszystkiego co ważne dla UE

- Nie mam żadnych wštpliwoœci, że dla PiS jednym z celów jest "uwolnienie" polityki polskiej od ciężaru, jakim jest UE z jej ograniczeniami. Nie mamy więc do czynienia ze sporem o to, jaka ma być Europa, tylko sporem o to, czy Polska ma być dalej jej częœciš - mówi Donald Tusk, przewodniczšcy Rady Europejskiej, w rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym".

Zdaniem Tuska "nie trzeba szukać drugiego dna ani sięgać po teorie spiskowe, żeby zrozumieć, o co chodzi rzšdowi oraz co jest prawdziwym powodem takiej, a nie innej decyzji Komisji Europejskiej" (o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7 Traktatu o UE - przyp. red.). - Jarosław Kaczyński nigdy nie ukrywał fascynacji filozofiš politycznš, w której władza jest ponad prawem, a nie prawo nad władzš. Gdzie rzšdzš ludzie, albo jeden człowiek, a nie zasady i reguły. Gdzie mandat otrzymany w wyborach jest ważniejszy niż konstytucyjny ustrój, który nakłada na władzę ograniczenia i rygory. Liderzy partii z jej prezesem na czele głęboko wierzš, że jak się ma władzę, to nie po to, by akceptować ograniczenia ze strony jakiejkolwiek regulacji czy instancji - mówi były polski premier w rozmowie, która ukaże się w œrodę na łamach "Tygodnika Powszechnego".

- Historia Europy uczy nas, że kiedy godzimy się na wyjęcie władzy z ram prawa i przekazanie w ręce człowieka, prędzej czy póŸniej dochodzi do dramatu, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym - dodaje Tusk.

Choć rzšd PiS zdaniem Tuska obrał kurs na "polexit", "w Brukseli jest cišgle gigantyczna nadwyżka nadziei (...) że Polska jednak zostanie w Unii". Szef RE podkreœla, że "zaufanie" wobec Polski "już niestety zginęło".

- Dla PiS rachunek korzyœci z obecnoœci w UE sprowadza się do bilansu płatnoœci, z całkowitym pominięciem innych korzyœci, jak wspólny rynek, porzšdek prawny, granice bezpieczeństwa itd. Dopóki nie jesteœmy płatnikiem netto, gra jest dla nich warta œwieczki - zauważa Tusk. - Unia Europejska inna nie będzie. Spieszmy się jš kochać, póki jš mamy takš, jaka jest - podkreœla.

Jego zdaniem PiS wcišż może doprowadzić do zakończenia kryzysu w stosunkach z Uniš "wycofujšc się ze zmian w systemie wymiaru sprawiedliwoœci". - Ale polityczne koszty sš nie do zlekceważenia - zauważa. - Polska (...) stanęła okoniem wobec wszystkiego, co dla Unii ważne. I to z rozmysłem, bo uważam, że rzšdzšcy nie sš entuzjastami, delikatnie mówišc, naszej obecnoœci w Unii - tłumaczy.

Tusk pytany jest także o słynny listopadowy tweet "Alarm! Ostry spór z Ukrainš, izolacja w Unii Europejskiej, odejœcie od rzšdów prawa i niezawisłoœci sšdów, atak na sektor pozarzšdowy i wolne media – strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie". - Prawie wszystko, co w kluczowych sprawach politycznych proponuje partia rzšdzšca w Polsce, odpowiada publicznie sformułowanym, opisanym interesom i oczekiwaniom Moskwy - stwierdza w rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym" autor wpisu. Podkreœla też, że "nie wybiera się na emeryturę" po zakończeniu urzędowania na stanowisku szefa Rady Europejskiej.