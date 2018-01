Premier: Będziemy się starali budować kompromis na wielu polach

Tuż przed godz. 23.00 w Brukseli zakończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczšcym Komisji Europejskiej Jean-Claudem Junckerem i wiceprzewodniczšcym Fransem Timmermansem. - Potwierdziliœmy sobie wolę współpracy w bardzo wielu obszarach - powiedział szef rzšd na konferencji prasowej.

Rozmowy Morawieckiego z przedstawicielami Komisji Europejskiej miały dotyczyć kwestii praworzšdnoœci, reformy sšdownictwa w Polsce oraz relacji na linii Warszawa-Bruksela.

We wspólnym oœwiadczeniu, wydanym po roboczej kolacji, Morawiecki i Juncker poinformowali, że "odbyli konstruktywnš dyskusję, podczas której poruszyli szereg tematów".

"Był to cišg dalszy rozmowy rozpoczętej na pierwszym spotkaniu przewodniczšcego i premiera, które miało miejsce przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej w grudniu 2017 roku" - podkreœlono. Juncker i Morawiecki "omówili szereg kwestii będšcych przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak przyszłoœć Unii Europejskiej, pozycja Polski w UE, a także unijna polityka dotyczšca rynku wewnętrznego, jednolitego rynku treœci cyfrowych, energii i migracji".

Premier i przewodniczšcy KE "szczegółowo odnieœli się również do kwestii praworzšdnoœci". Ustalili, że spotkajš się ponownie, by kontynuować dialog "z zamiarem dokonania postępów do końca lutego".

Morawiecki: Obie strony wyraziły swoje rozumienie sprawy praworzšdnoœci

Na konferencji prasowej po rozmowach z Junckerem, premier Morawiecki powiedział, że podczas spotkania poruszonych zostało wiele tematów, w tym kwestia praworzšdnoœci i wspólnego rynku.

- Na wspólnym rynku mamy bardzo wiele interesów, a konkretnie rzecz ujmujšc 28 krajów różnych ma różne interesy i jest wielkš sztukš, żeby wypracować odpowiednie kompromisy. W naszej intencji jest żeby te kompromisy odpowiadały interesom Polski. I tego przede wszystkim dotyczyła nasza rozmowa - opowiadał Morawiecki.

W kwestii praworzšdnoœci premier wyraził intencje "co do tego, czym ta reforma wymiaru sprawiedliwoœci dla nas jest, czym ona ma być, jak jš postrzegamy". - Przede wszystkim powiedziałem o tym, że nasze intencje służš temu, żeby ten system był sprawniejszy, bardziej sprawiedliwy, bardziej obiektywny - mówił premier. Zaznaczył, że kwestia praworzšdnoœci w rozmowach była sprawš ważnš "ale dalece nie jedynš".

- Obie strony wyraziły swoje rozumienie sprawy. I to jakkolwiek brzmi prosto i banalnie, to jest fundamentalne. Bo my pokazaliœmy bardzo wyraŸnie, o co nam chodzi w tej reformie: żeby było więcej transparentnoœci, więcej niezależnoœci - w ramach wymiaru sprawiedliwoœci, więcej obiektywnoœci, (...) więcej efektywnoœci kosztowej - wyjaœniał na konferencji szef rzšdu.

Morawiecki zapowiedział, że w lutym rozmowy będš kontynuowane. - Najlepszš formš dialogu jest rozmowa, a nie dwa monologi, więc chcemy rzeczywiœcie rozmawiać, przedstawiać nasze racje. Dzisiaj na pewno był bardzo ważny moment w tym przedstawianiu racji - podkreœlił.

- Trudno żeby podczas takiego spotkania reakcja drugiej strony była jakaœ zasadniczo odmienna od tego, jaka była wczeœniej, ale ja wierzę w to, że to przedstawienie naszych racji, naszego całoœciowego patrzenia na system wymiaru sprawiedliwoœci, że to w jakimœ kontekœcie trafi do naszych rozmówców, do Komisji Europejskiej, do instytucji w Brukseli, ale oczywiœcie o percepcję drugiej strony to trzeba pytać drugš stronę - kontynuował premier, pytany o reakcje Jeana-Claude'a Junckera.

- Będziemy się starali budować kompromis na wielu polach - zapowiedział Morawiecki.

- To trudny dzień dla Polski, ale także dla Unii Europejskiej - stwierdził w grudniu Juncker, komentujšc decyzję KE o uruchomieniu art. 7 traktatu unijnego wobec Polski. - W takich chwilach szczególnie potrzebny jest dialog. Dlatego zaprosiłem premiera Mateusza Morawieckiego do Brukseli, aby kontynuować naszš rozmowę rozpoczętš na Radzie Europejskiej - napisał na Twitterze, zapraszajšc do Brukseli szefa polskiego rzšdu.