Ryszard Czarnecki: Fakt, że nie ma lewicy w polskim parlamencie uwiera Unię Europejską

Rozmowa zaczęła się od tematu fali zamachów, która dotknęła ostatnio kraje europejskiej. Prowadzący program red. Michał Kolanko zapytał czy ostatnie wydarzenia mogą zmienić podejście Unii Europejskiej do sprawy imigrantów. - Pytanie kluczowe dla tego, co będzie działo się z Unią i odpowiedzią na islamski terroryzm. Jestem pesymistą, ale powinna diametralnie zmienić swoją politykę, ale swoją politykę powinny zmienić poszczególne kraje członkowskie - mówił Czarnecki. Dodał, że dopiero od niedawna włodarze UE chcą zmienić dotychczasową politykę państw członkowskich, które mogły same decydować, o tym czy chcą przyjmować imigrantów.

- Nie tylko walczymy o bezpieczeństwo Polaków dziś, jutro, za dwa, trzy lata, ale w sposób istotny ograniczamy możliwość zamachów za lat 30-40 - powiedział wiceszef PE. - Jeżeli byśmy się zgodzili na to na co zgodziła się Platforma i PSL, pani Ewa Kopacz i zapomniana obecnie pani Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych. Rząd PO-PSL zgodził się na przyjęcie 12 tys. uchodźców, imigrantów w dwóch fazach - dodał.

Zdaniem Czarneckiego, przy fakcie, że ci przyjęci przez Polskę uchodźcy mogliby sprowadzać rodziny i przy ich wysokiej rozrodczości, to w drugim bądź trzecim ich pokoleniu mogłoby w Polsce dojść do sytuacji jak we Francji czy Hiszpanii, że byłyby podkładane bomby.

- Polska jest jedynym krajem z 28 członkowskich, gdzie lewica jest nieobecna w parlamencie. W wielu krajach są dwie partie lewicowe - mówił Czarnecki. - Fakt, że nie ma lewicy w polskim parlamencie uwiera Unię.

UE dała Polsce miesiąc na reformę sądownictwa, ale Czarnecki twierdzi, że oprócz wywierania presji, nie mogą pójść za tym żadne inne działania. - Unia Europejska nie ma żadnych formalno-prawnych instrumentów, aby Polskę ukarać - zakończył wiceszef PE.