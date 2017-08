Merkel o relokacji uchodźców: nie można się wykupić pieniędzmi

W tym kontekście nie można tak po prostu wykupić się pieniędzmi od obowiązku – powiedziała kanclerz Niemiec w Berlinie na cyklicznej imprezie "Polityczne Forum" zorganizowanej przez rozgłośnię Deutschlandfunk i kanał telewizyjny Phoenix.

Zaznaczyła przy tym, że oczywiście można uwzględnić położenie gospodarcze danego kraju członkowskiego UE. – Ale po prostu powiedzieć: To nie moja sprawa, niech Włosi czy Grecy sami sobie radzą, w moim rozumieniu nie ma nic wspólnego z europejską solidarnością – podkreśliła Merkel.

W Unii Europejskiej przyjmowania uchodźców odmawiają głównie Polska, Węgry, Czechy i Słowacja. Socjaldemokratyczny kandydat na kanclerza Martin Schulz chce, aby za niesolidarne zachowanie państwa te nie otrzymywały dotacji z budżetu UE.

Niemiecka kanclerz powiedziała, że ubolewa nad brakiem zgody ws. rozdzielania uchodźców. – W tej sprawie nie zamierzam odpuścić – zapowiedziała.

Jednocześnie Angela Merkel podkreśliła to, co łączy wszystkie państwa unijne, chociażby w podejmowaniu wspólnych wysiłków na rzecz ochrony zewnętrznych granic UE i zwalczania przyczyn migracji. Nawet jeśli kryzys uchodźczy nie jest zażegnany, osiągnięto znaczne postępy – powiedziała niemiecka kanclerz.

Odniosła się też do kwestii wewnątrzpolitycznych związanych z napływem migrantów, odrzucając propozycję bawarskiej CSU i jej przewodniczącego Horsta Seehofera wprowadzenia górnej granicy liczby przyjmowanych uchodźców. – Uważam tę górną granicę migracyjną za błąd – zaznaczyła, wyjaśniając, że w tej kwestii poglądy siostrzanej CSU różnią się od CDU. Jednocześnie Merkel zauważyła, że sytuacja z 2015 r., kiedy do Niemiec przybyło 890 tys. uchodźców, nie może się powtórzyć.