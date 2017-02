Rafał Bochenek o wymianie zdań między Witoldem Waszczykowskim a Fransem Timmermansem

Do słownej potyczki między Waszczykowskim a Timmermansem doszło po tym, gdy szef polskiego MSZ spytał wiceszefa KE kiedy w Holandii powstanie Trybunał Konstytucyjny. Timmermans odpowiedział, że to Polska ma problem z TK i wezwał polski rząd do szanowania przepisów konstytucji. – Proszę pozwolić nam na działania zgodne z naszą konstytucją, a nie z pańską wizją naszej konstytucji - replikował Waszczykowski.

Zdaniem Bochenka zachowanie Timmermansa było "trochę niedyplomatyczne". - Przecież dyskusja na tym panelu dotyczyła zupełnie czegoś innego - mówił na antenie TVP Info.

Zdaniem rzecznika rządu to właśnie tego typu zachowania sprawiają, że "we Francji ponad 60 proc. społeczeństwa negatywnie ocenia Komisję Europejską i jej działania", a w Niemczech, Hiszpanii i Polsce odsetek negatywnych ocen KE wynosi - jak mówił rzecznik - ok. 50 proc.

- KE wyszła ze swojej roli. Komisja powinna być strażniczką traktatów, realizować politykę narzucaną przez Radę Europejską. Tego niestety nie robi - przekonywał Bochenek.

Bochenek był też pytany o odpowiedź, jakiej rząd musi do wtorku udzielić KE w związku z pismem ws. wypełniania zaleceń Komisji Weneckiej w sprawie TK i o sankcje jakie może nałożyć na Polskę Komisja.

– To są groźby, trochę strachy na Lachy podnoszone przez polityków z Brukseli - odparł rzecznik rządu.