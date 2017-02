RZECZoPOLITYCE Czarnecki: List Tuska? Kampania kosztem dyplomacji

Prowadzący program zauważył, że sytuacja w Unii Europejskiej się zmieniła, co daje większe szanse na drugą kadencję obecnemu szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi. - Rzeczywiście w czasie oficjalnych obrad RE Tusk wspomniał, że następny szczyt odbędzie się w czerwcu, a decyzja o wyborze kandydata ma zapaść w marcu – powiedział Czarnecki. - Tusk potwierdził gotowość do kandydowania – dodał.

- Wbrew temu co pisał Reuters, nie jest tak, że wszystkie rządy potwierdziły jego kandydaturę, a tylko polski nie – zapewniał wiceszef PE.

- W meczu politycznym między chadecją a lewicą, jest trzy do zera – dodał. - Nie jest wykluczone, że chadecja będzie forsować kandydaturę obecnego szefa Rady Europejskiej.

Ryszard Czarnecki mówił, że powróciła też idea zmiany traktatu, o której mówił tuż po Brexicie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Tym razem jednak pomysł wyszedł z innych kręgów politycznych.

Wiceszef PE zastanawiał się, jak będzie się zapatrywała na takie rozwiązania kanclerz Niemiec Angela Merkel, który we wtorek przyleci do Polski.

Jak został odebrany list Donalda Tuska, który został rozesłany do europejskich polityków? - Przewodniczący Tusk mówił o trzech największych zagrożeniach dla Europy. W sensie merytorycznym jest to kontrowersyjne. W sensie politycznym, w wymiarze relacji euroatlantyckich, jest to odbierane fatalnie – oceniał Czarnecki. - To był niestety element kampanii wyborczej Donalda Tuska. Wpisał się w narrację socjalistów. Nie zawsze warto poświęcać tak ważne sprawy dla swojego interesu – dodał.

Eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Jacek Saryusz Wolski nazwał to błędem dyplomatycznym. - Nie wiem czy to PO krytykuje Tuska, czy tylko Saryusz-Wolski, ale raczej to drugie – oceniał Czarnecki.

Wiceszef PE mówił, że w ciągu ostatniego półtora roku relacje polsko-niemieckie były na początku chłodne, ale wraz z upływem czasu się ociepliły. O czym może mówić Angela Merkel, gdy przyleci do Polski we wtorek? - Być może będzie zachęcać polskie władze do zmiany stanowiska Polski dotyczącego imigrantów.