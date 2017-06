Od początku roku deportowano do Polski ponad 700 imigrantów

Fala będzie wzbierać. Na deportację z krajów Europy Zachodniej czeka niemal 16 tys. osób spoza UE, które w Polsce wystąpiły o azyl – podaje nam Urząd ds. Cudzoziemców.

Większość stanowią Czeczeni, którzy nie czekając na decyzję w sprawie ochrony międzynarodowej, uciekli na Zachód, głównie do Niemiec. Wolą żyć tam, gdzie mogą liczyć na większe niż nad Wisłą wsparcie państwa.

Problem w tym, że zgodnie z przepisami osoby takie muszą przebywać w tym kraju, w którym złożyły wniosek o ochronę. Dlatego, gdy zapadnie decyzja o deportacji, Polska musi je przyjąć. Te przepisy to nie nowość. Tyle że przez lata nikt w Europie nie zwracał uwagi na to, gdzie przebywa osoba ubiegająca się o azyl w Polsce.

Pierwsi stracili cierpliwość Niemcy. Pojawiły się oskarżenia pod adresem Polski – że celowo wpuszcza Czeczenów, wiedząc, że i tak pozbędzie się problemu, bo czmychną za Odrę. W ubiegłym roku odesłali nam 895 osób. Wszystkich deportowanych z Zachodu było 1408.

Liczba deportacji na pewno wzrośnie. Po lutowym szczycie na Malcie UE zaostrza kurs wobec imigrantów. – Komisja Europejska zaczęła wymuszać na krajach członkowskich zwiększenie skuteczności tzw. procedur powrotnych, by ukrócić nadużywanie wjazdu do Europy „na uchodźcę" – mówi Jakub Dudziak, rzecznik Urzędu ds. Cudzoziemców.

Efekt? W ciągu pięciu miesięcy tego roku odesłano już do naszego kraju 719 osób, czyli ponad połowę tego, co w całym 2016 r.

Po powrocie do Polski obcokrajowiec najczęściej jest kierowany do recepcyjnego ośrodka dla cudzoziemców w podwarszawskim Dębaku. Tam czeka na ponowne rozpatrzenie wniosku o ochronę. W skrajnych przypadkach może zostać odesłany.

Tak było w głośnej sprawie Czeczenki z dwójką dzieci, która choć starała się o azyl u nas, uciekała do Niemiec. Dwa razy sprowadzono ją do Polski, w końcu uznano ją za emigrantkę ekonomiczną i deportowano do Rosji.

Dlatego cudzoziemcy szukają innych sposobów, by zdobyć status uchodźcy, np. w Niemczech. – Coraz częściej Czeczeni przyjeżdżają do Polski również na podstawie wiz – tłumaczy Dudziak. Przekraczając granicę w ten sposób, mogą jechać do Niemiec, tam złożyć wniosek o azyl i nie bać się deportacji.