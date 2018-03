Obławy w Bawarii i Czechach przeciwko bandom przemytników ludzi

Policja w Czechach i w Bawarii razem skutecznie zwalcza bandy przemytników ludzi. Udało się uwolnić uchodŸców z samochodów dostawczych. Uwagę przemytników przycišga szlak przez Polskę.

Jak poinformowała czeska policja, ujęto trzech domniemanych przemytników ludzi z Turcji, którzy usiłowali przemycić nielegalnie do Niemiec w samochodzie dostawczym 22 uchodŸców z Syrii, Iraku i Turcji. W grupie uchodŸców znajdowała się też czwórka dzieci oraz kobieta w zaawansowanej cišży.

Dwumiesięczne dochodzenie

Grupa dochodzeniowa z Czech obserwowała bandę przemytników od dwóch miesięcy współpracujšc cały czas z niemieckš i słowackš policjš. Zatrzymani mieli w przeszłoœci już zorganizować szeœć transportów, którymi przemycili do Niemiec sto osób. Od każdej osoby otrzymali od dwóch do oœmiu tysięcy euro. Ostatni transport z uchodŸcami przybył z Rumunii, przez Węgry i Słowację do Czech, gdzie przemycane osoby przesiadły się do samochodu dostawczego. Jak poinformowały czeskie władze, niektórzy z imigrantów złożyli już wnioski o azyl w jednym z krajów UE, dlatego zostanš tam odesłani. Zatrzymanym przemytnikom grozi kara więzienia do oœmiu lat.

Wskazówki dla Bawarii

Również w Dolnej Bawarii zatrzymano dwóch mężczyzn pochodzšcych z Turcji. Udało się ich zatrzymać dzięki informacjom œwiadka, który zwrócił uwagę na podejrzany samochód ciężarowy na jednym z parkingów. Po tym jak przekazał tę informację bawarskiej Dyrekcji Policji w Monachium, ciężarówkę zatrzymano w miejscowoœci Kreuzberg i uwolniono z niej 27 uchodŸców z Iranu i Iraku. Nikt z nich nie posiadał dowodu tożsamoœci. Zarzuca się im nielegalny wjazd na terytorium Niemiec.

Nowe szlaki

Zachodzi podejrzenie, że także ci imigranci dotarli do Niemiec przez Czechy. Dotšd kraj ten nie uchodził za główny kraj tranzytowy w drodze do zachodniej Europy. Wg czeskich Ÿródeł policyjnych, w 2017 roku zatrzymano tam jedynie 172 uchodŸców. Przypuszczalnie zarówno uchodŸcy jak i przemytnicy szukajš nowych szlaków przerzutu. Potwierdza to wspólne centrum analiz i strategii w zakresie nielegalnej migracji GASIM - informuje dziennik „Die Welt”. Z obserwacji centrum wynika, że coraz więcej uchodŸców i band przemytniczych korzysta z transportu powietrznego i wykorzystuje różnorodne szlaki przerzutu. Coraz więcej migrantów chcšc uniknšć nasilajšcych się kontroli w Grecji, udaje się drogš lotniczš do innych państw Europy, np. do Polski, by dopiero stamtšd drogš lšdowš przedostać się do Niemiec.

Długotrwała walka z przemytnikami

Odchodzšcy ze stanowiska szefa resortu spraw wewnętrznych Thomas de Maiziere (CDU) traktuje walkę z przemytnikami ludzi jako „permanentne zadanie” na kolejne lata. „Fakt, że to przemytnicy nadal decydujš o tym, kto dotrze do Europy Zachodniej jest z moralnego punktu widzenia niezadowalajšce” - powiedział de Maiziere na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych UE w Brukseli. Jednoczeœnie dodał, że wprawdzie w zwalczaniu kryzysu migracyjnego osišgnięto postępy, ale to za mało. „Jednakowoż liczba uchodŸców wyraŸnie zmalała i to zarówno w Niemczech, jak i w Europie”.